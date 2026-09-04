فيديو مُفبرك بسبب أولوية المرور.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بتصوير قائد دراجة هوائية والإدعاء بقيام قائد مركبة "توك توك" وآخر يستقلها رفقته بالتعدى عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد عامل توصيل الطلبات (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وبمواجهته أقر بأنه أثناء سيره بتاريخ 1/ الجارى بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه حدثت مشادة كلامية بينه وشخصان يستقلان مركبة "توك توك" لخلافات حول أولوية المرور تبادلا خلالها التعدى بالسب دون التعدى عليه بالضرب أو سرقة هاتفه، وأضاف بأن إدعائه الكاذب تم بتحريض ومساعدة صديقه "القائم على تصوير المقطع" (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) "تم ضبطه"، نكاية بمستقلى مركبة "التوك توك".

كما أمكن تحديد وضبط مستقلى مركبة "التوك توك" (سائق ، مالك مركبة "توك توك"- مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه).

وبمواجهتهما إعترفا بخلافهما على أولولية المرور مع عامل توصيل الطلبات دون التعدى عليه أو سرقة هاتفه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جريمة الفبركة الإلكترونية

يعاقب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (175) لسنة 2018 الفبركة الإلكترونية ونشر محتوى مضلل بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100000 جنيه مصري.

وكان قد حذر المركز الإعلامي للأزهر الشريف من تداول بعض الفيديوهات والإعلانات الترويجية المزيفة والمفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تنتحل صورة أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وصوته، للترويج لأدوية ومنتجات علاجية.

إعلانات مفبركة منسوبة لشيخ الأزهر

وأكد الأزهر في بيان له، أن هذه المواد مزورة ولا تمت إلى شيخ الأزهر أو الأزهر الشريف بأيّة صلة، مشددًا على أن انتحال صورة شيخ الأزهر أو صوته، وإساءة استخدامهما في هذه المواد، يعد تزييفًا واحتيالًا وتضليلًا للرأي العام، ويستهدف استغلال مكانة شيخ الأزهر لتحقيق أغراض تجارية غير مشروعة.

وطالب الأزهر، المواطنين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالامتناع عن التعامل مع هذه المنتجات أو الترويج لها، وعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المزيفة أو إعادة نشرها أو التفاعل معها، والإبلاغ عنها، وضرورة تحرِّي الدقة بالرجوع إلى المنصات الرسمية للأزهر الشريف للتحقق منها.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

وشدد على أن الأزهر بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة حيال كل من يثبت تورطه في إنتاج هذه الإعلانات أو اصطناعها أو نشرها أو ترويجها، أو استخدامها بما يوهم صدورها عن شيخ الأزهر أو حصولها على موافقة فضيلته أو تأييده.