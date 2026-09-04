أيمن أشرف: الشحات أفضل مهاريا.. وعودة إمام عاشور إضافة قوية للأهلي

تحدث أيمن أشرف، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن المفاضلة بين حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، مؤكدًا أن الأخير يقدم أدوارًا تكتيكية مهمة داخل الملعب، بينما يتفوق الشحات من الناحية المهارية.

وقال أيمن أشرف، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: «طاهر محمد طاهر بيؤدي دور تكتيكي كبير في الملعب، وحسين الشحات أفضل مهاريًا من طاهر محمد طاهر، ولكن القرار في الأول والآخر يعود للحسين عموتة المدير الفني».

وأضاف: «الحسين عموتة مش بيعتمد على حسين الشحات في الفترة الأخيرة، حتى في التدريبات، ولكن حسين من اللاعبين الكبار وهو لاعب المباريات الكبرى».

وتابع: «في نفس الوقت طاهر محمد طاهر مفيد جدًا للفريق، وبيقوم بالواجب الدفاعي بشكل جيد».

وتطرق أيمن أشرف للحديث عن إمام عاشور، مؤكدًا أن عودة اللاعب إلى صفوف الأهلي بعد غيابه تمثل إضافة قوية للفريق، نظرًا للإمكانيات التي يمتلكها وقدرته على أداء أكثر من دور داخل الملعب.

وقال: «إمام عاشور لاعب هائل، وعودته إضافة قوية للنادي الأهلي، وبيقدر يحول الفريق من الدفاع للهجوم، وعودته مهمة جدًا للفريق».

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن إمام عاشور لن يشارك بكامل طاقته منذ المباراة الأولى بعد عودته، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيعمل على تجهيزه بشكل تدريجي.

وأضاف: «بالتأكيد إمام عاشور لن يحصل على 90 دقيقة فور عودته، لأنه غائب منذ فترة، وسيشارك بشكل تدريجي، وعودته ستكون إضافة قوية للأهلي».