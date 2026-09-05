قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في الصاغة الآن
ترتيب الدوري الإسباني قبل موقعة برشلونة غدا وهزيمة ريال مدريد
ميرز: هجوم مسيرة روسيا يُظهر ما تعانيه ألمانيا من تصدع عميق
الهباش يشيد بجهود المؤسسات المصرية في دعم الوعي بالقضية الفلسطينية
الصحة: تكلفة العلاج على نفقة الدولة تتجاوز 25 مليار جنيه خلال 8 أشهر
الكهرباء تكشف حقيقة سحب عدادات المغتربين بسبب عدم الشحن
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري والقنوات الناقلة
الزمالك يجدد عقد عمر هشام قائد فريق السلة لمدة موسمين
العروض سيدة الموقف.. أسعار الدواجن والطيور في الأسواق اليوم
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كوفنتري في الدوري الإنجليزي
توك شو |استقرار الذهب والطقس والعملات..واشنطن تعتمد الحصار الاقتصادي على إيران بدلًا من خوض حرب شاملة
الأجواء الصيفية مستمرة.. الأرصاد تكشف موعد ارتفاع الحرارة والدرجة المحسوسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستأجرة 5 محلات تكشف تفاصيل بلطجة إسماعيل دولار.. وهذه عقوبته بالقانون

اسماعيل دولار
اسماعيل دولار
معتز الخصوصي

كشفت أقوال سيدة تبلغ من العمر 44 عامًا، أمام جهات التحقيق، تفاصيل علاقتها الإيجارية باحدى الشركات، وذلك في القضية المتهم فيها اسماعيل دولار بالبلطجة في المقطم، موضحة أنها تستأجر 5 محلات تجارية تابعة للمشروع منذ عام 2024.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها تستأجر المحلات بصفتها مستأجرة، موضحة أن التعاقدات أُبرمت مع الشركة وممثلها بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت أن التعاقد شمل عدة مساحات تجارية، من بينها عقد بقيمة إيجارية قدرها 66 ألف جنيه، مع زيادة سنوية 10% لمدة 5 سنوات.

كما أشارت إلى وجود عقد آخر لإدارة مساحة تجارية بقيمة 44 ألف جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10% لمدة 5 سنوات.

وأضافت أن من بين التعاقدات عقد أخر بقيمة إيجارية قدرها 49 ألفًا و500 جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10% لمدة 5 سنوات، إلى جانب عقد بقيمة 29 ألفًا و550 جنيهًا، مع زيادة سنوية بنسبة 10% لمدة 10 سنوات.

كما ذكرت في أقوالها وجود عقد بقيمة إيجارية تبلغ 75 ألف جنيه، مع زيادة سنوية وفقًا لما نص عليه العقد ولمدة 5 سنوات.

وتأتي هذه الأقوال ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة للوقوف على تفاصيل العلاقة التعاقدية بين المستأجرة والشركة، وتحديد الالتزامات المالية والقانونية المترتبة على تلك العقود.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

اسماعيل دولار البلطجة المقطم 5 محلات تجارية مساحات تجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

حالة الطقس

أجواء شديدة الحرارة .. حالة الطقس فى مصر المتوقعة لمدة 5 أيام

فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة عن سيد عبد الحفيظ وملفات التجديد داخل الأهلي

بيزيرا

إبراهيم فايق يكشف سبب تمسك بيزيرا بالرحيل عن الزمالك إلى الإمارات

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

ترشيحاتنا

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ندوة «التجريب المسرحي» تبحث علاقته بالهوية والطقس وذاكرة المكان

جمعية المؤلفين والملحنين

جمعية المؤلفين والملحنين تلجأ الى القضاء بسبب الأداء العلني.. تفاصيل

بهاء سلطان

بعد حادث وادي النطرون.. نصر محروس يوجه رسالة مؤثرة لـ بهاء سلطان

بالصور

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد