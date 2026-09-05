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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلمانى لتنظيم الإشغالات والباعة الجائلين وفتح أسواق حضارية توسّع أرزاق المواطنين

حملة لإزالة الإشغالات
حملة لإزالة الإشغالات
فريدة محمد

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، أن ملف الإشغالات والباعة الجائلين يحتاج إلى رؤية متكاملة تتجاوز فكرة الحملات المؤقتة، وتنتقل إلى التنظيم الحضاري المستدام الذي يحافظ على المظهر العام ويصون في الوقت نفسه أرزاق المواطنين وأصحاب الأنشطة الصغيرة.

وقال "حنفى" فى تصريحات له: إن التعامل مع الإشغالات والباعة الجائلين يجب ألا ينطلق من الإزالة فقط، وإنما من توفير البديل القانوني والمنظم، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي للمواطنين، بل ويفتح أمامهم فرصًا لتوسيع أعمالهم وزيادة دخولهم من خلال أسواق حضارية ومناطق تجارية مجهزة.

وأشاد بجهود الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في التعامل مع ملف الإشغالات ورفع التعديات وتحقيق الانضباط في الشوارع والميادين.

وأكد أهمية البناء على هذه الجهود من خلال حلول دائمة تضمن استقرار الأوضاع وعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

وأشار إلى ضرورة أن تكون مناطق الخليفة والمقطم والسيدة عائشة نموذجًا لتطبيق منظومة متكاملة لتنظيم الشوارع والأرصفة، خاصة في المناطق ذات الكثافات التجارية والسكانية، بما يحافظ على حركة المواطنين والسيارات ويمنح أصحاب الأنشطة الصغيرة أماكن قانونية لعرض منتجاتهم.

وطرح النائب سيد حنفى طه 4 آليات عملية للتنفيذ وهى :
أولًا: إنشاء أسواق حضارية بديلة ومجهزة، ونقل الباعة إليها تدريجيًا وفق نظام عادل، مع منح الأولوية لأصحاب الأنشطة القائمة فعليًا.
ثانيًا: تخصيص أماكن قانونية للباعة وأصحاب المشروعات الصغيرة في المناطق المناسبة، مع تراخيص مبسطة ورسوم ملائمة تضمن دمجهم في الاقتصاد الرسمي.
ثالثًا: إعادة تنظيم الأرصفة والشوارع من خلال تحديد مسارات واضحة للمشاة والسيارات ومناطق محددة للأنشطة التجارية، بدلًا من الإزالة العشوائية.
رابعًا: تطبيق منظومة متابعة مستمرة بين الأحياء والشرطة والجهات التنفيذية لمنع عودة الإشغالات، مع إتاحة آلية لتطوير النشاط وزيادة مساحته أو إضافة أنشطة جديدة وفق الضوابط.

وشدد النائب سيد حنفي طه على أن الهدف الحقيقي يجب أن يكون “تنظيم الرزق لا قطعه”، مؤكدًا أن الدولة تستطيع تحقيق الانضباط الحضاري بالتوازي مع دعم أصحاب الدخول المحدودة والمشروعات الصغيرة، وتحويل المناطق العشوائية تجاريًا إلى بيئة أكثر جذبًا واستقرارًا واستثمارًا، بما يحقق مصلحة المواطن والدولة معًا.

الإشغالات الباعة الجائلين التنظيم الحضاري المستدام أصحاب الأنشطة الصغيرة النشاط الاقتصادي

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