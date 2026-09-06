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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه على مستوى البنوك المصرية مع أول تعاملات له اليوم الأحد 6-9-2026.

مواعيد العمل في البنوك

من المقرر أن تبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد بعد انقطاع استمر لمدة يومين اثنين بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية .

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه على مستوي البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في البنوك.


الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.88 جنيها للشراء و 50.98 جنيها للبيع.

سعر الدولار

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر ثاني أقل سعر دولار 50.79 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الكويت الوطني.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبوظبي الأول، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 50.88 جنيها للشراء و 50.98 جنيها للبيع في بنوك " المصرف فالعربي الدولي، البنك العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC،المصرف العربي الدولي، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان،المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار 51.07 جنيه للشراء و 51.17 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 50.91 جنيه للشراء و 51.01 جنيه للبيع في بنكي " سايب، نكست".

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