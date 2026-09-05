رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

تفقد عمار منصور، رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد، يرافقه محمد زين، نائب أول المركز، وكامل محمد، نائب ثان المركز، جاهزية عدد من المدارس استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

شملت الجولة مدرسة قسطل والعوينى الابتدائية الإعدادية المشتركة، وذلك لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

وخلال الزيارة، تم الاطمئنان على جاهزية المدرسة ومتابعة أعمال النظافة والتجهيزات داخل الفصول الدراسية ومحيط المدرسة، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب.

وأكد رئيس المركز أهمية تضافر جميع الجهود والاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة والحرص على توفير أفضل الخدمات لأبناء مدارس الوحدات المحلية بقرى المركز.