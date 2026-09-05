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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق الخارجة - الداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد عمار منصور محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، معدلات التنفيذ لأعمال رفع كفاءة وتطوير طريق الخارجة - الداخلة، بالقطاع الممتد من الكيلو 120 حتى الكيلو 140، يرافقه الدكتور محمد زين، نائب أول المركز، وكامل محمد، نائب ثان المركز، وكان في استقباله ممثلو  الشركة المنفذة.

وتابع رئيس المركز أعمال التنفيذ الجارية بالمرحلة الحالية من الأعمال، حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ طبقة الأساس تمهيدًا لتنفيذ طبقات الرصف الأسفلتي بعرض 9م.

وأكد رئيس المركز أن المحافظ وجه بالانتهاء من الأعمال الجارية خلال الفترة القادمة، والبدء في المرحلة التالية من أعمال استكمال الأعمال لتسهيل حركة المواطنين على هذا الشريان الحيوي الرابط بين مراكز المحافظة، ودعم خطط التنمية الشاملة والاستثمار الزراعي والعمراني بالمحافظة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز بلاط

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