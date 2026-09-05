من دراسة الصخور إلى قراءة المستقبل.. كيف صنعت الجيوفيزياء طريق أحمد الدسوقي نحو العالمية؟

في إنجاز علمي جديد يعكس الحضور المتنامي للباحثين المصريين في المحافل العلمية الدولية، نجح الدكتور أحمد محمد الدسوقي، الباحث في مجال علوم الأرض والجيوفيزياء، في الوصول إلى عضوية جمعية Sigma Xi العلمية إحدى الجمعيات العلمية الدولية التي ترتبط بالتميز والإنتاج البحثي.

الإنجاز لم يتوقف عند كونه تقديرًا لمسيرة باحث، لكنه حمل دلالة أوسع بالنسبة إلى جامعة السويس، التي بات اسم أحد أبنائها حاضرًا داخل مجتمع علمي دولي، في خطوة تعكس ما تمتلكه الجامعة من كوادر بحثية قادرة على المنافسة خارج حدود المؤسسات الأكاديمية المصرية.

وأكد الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس أن انتخاب الدكتور أحمد الدسوقي يمثل رسالة مهمة تؤكد امتلاك الجامعة كوادر علمية قادرة على المنافسة في المحافل الدولية، كما يعكس المكانة المتنامية للبحث العلمي المصري على الساحة العالمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما يمثل ثمرة سنوات من العمل العلمي المتواصل، مؤكدا أن التميز البحثي عندما يقترن بالاستمرارية والعمل الجاد يمكن أن يفتح للباحث المصري الطريق نحو أكبر المؤسسات والجمعيات العلمية الدولية.

سجل بحثي في الجيوفيزياء والاستكشاف المعدني

وأشار الدكتور أشرف حنيجل إلى أن اختيار الدكتور أحمد الدسوقي جاء استنادًا إلى سجل علمي وبحثي متميز، خاصة في مجالات الجيوفيزياء والاستكشاف المعدني، إلى جانب إسهاماته في أبحاث منشورة بدوريات علمية دولية.

وأوضح أن مسيرة الدسوقي البحثية تضمنت تطوير وتطبيق أساليب حديثة لتحليل البيانات المغناطيسية والجاذبية، فضلًا عن توظيف تقنيات الاستشعار عن بُعد ودمج أنواع متعددة من البيانات الجيوفيزيائية والجيولوجية، بهدف الوصول إلى نماذج تفسيرية أكثر دقة وكفاءة.

وأكد رئيس جامعة السويس أن هذه الإسهامات تمثل أحد العوامل التي ساهمت في وصول الباحث إلى هذه المكانة العلمية، مشيرًا إلى أن الإنجاز يعكس تراكمًا بحثيًا امتد لسنوات، وليس مجرد نجاح علمي عابر.

رئيس جامعة السويس: الإنجاز لا يمثل شخصا واحدا

ويرى رئيس جامعة السويس أن القيمة الحقيقية لهذا الانتخاب تتجاوز التكريم الشخصي للدكتور أحمد الدسوقي، لتشمل المؤسسة الأكاديمية التي ينتمي إليها والبحث العلمي المصري بصورة عامة.

وقال إن النجاحات الفردية للباحثين تكتسب قيمة أكبر عندما تنعكس إيجابيًا على المؤسسات التي يعملون بها، مؤكدًا أن هذا التقدير الدولي يعزز من مكانة جامعة السويس بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وأضاف أن الجامعة تنظر إلى حصول أحد أبنائها على هذه العضوية باعتباره نجاح مؤسسة علمية تعكس جودة المناخ العلمي والبحثي الذي توفره لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، ويؤكد أهمية الاستثمار في المعرفة والابتكار.

رسالة إلى شباب الباحثين

وفي رسالة إلى طلاب وباحثي السويس، أكد الدكتور أشرف حنيجل أن الوصول إلى التميز العلمي لا يتحقق بالبحث عن النتائج السريعة، وإنما يحتاج إلى الاجتهاد والإصرار والتعلم المستمر، ودعا الباحثين الشباب إلى التركيز على جودة المعرفة وتحقيق إضافة علمية حقيقية، مع الاستمرار في تطوير مهاراتهم والانفتاح على التجارب العلمية العالمية.

وأكد أن جامعة السويس تواصل دعم أبنائها من الطلاب والباحثين وتشجيعهم على المشاركة في المجتمع العلمي الدولي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والابتكار.

طموح يتجاوز النشر العلمي

ولا يرى رئيس جامعة السويس أن طموح الباحث المصري يجب أن يتوقف عند نشر الأبحاث في الدوريات الدولية، مؤكدا أهمية وصول العلماء المصريين إلى مواقع أكثر تأثيرا داخل المجتمع العلمي العالمي، والمشاركة في قيادة المبادرات والمشروعات البحثية الدولية

وأشار إلى ضرورة توسيع الشراكات بين الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية العالمية، بما يساعد على إنتاج أبحاث ذات تأثير حقيقي في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية

واختتم الدكتور أشرف حنيجل تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك كوادر علمية متميزة قادرة على المنافسة عالميًا، وأن ما حققه الدكتور أحمد الدسوقي يمثل نموذجًا لما يمكن أن يصل إليه الباحث المصري عندما تتكامل المعرفة مع العمل الجاد والاستمرارية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يضيف إلى رصيد جامعة السويس والبحث العلمي المصري على المستوى الدولي