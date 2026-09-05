قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين: روسيا ستبذل قصارى جهدها لتوفير السلامة للمفاوضين
إسرائيل تبحث حزاما أمنيا جديدا في لبنان.. وخطة الانسحاب لم تحسم سياسيًا
مصدر طبي يوضح الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص أمام فايد
فرصة لمحدودي الدخل.. كل ما تريد معرفته عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكى
بعد الهجمات الأمريكية.. مسئول إيراني يهدد: كل سفينة معادية أصبحت هدفا لنا
الأمين العام لـ الانتربول: نستفيد من خبرة أجهزة إنفاذ القانون في مصر
إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية – السويس" أمام فايد
الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء
الصحة تعلن فتح حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا للعام الدراسي الجديد.. غدا
بوتين يصف مفاوضات ويتكوف وكوشنر بـ«الصعبة».. مساعٍ أمريكية لإنهاء حرب أوكرانيا
الـ «FBI» يدرج مواطنا ألمانيًّا على قائمة المطلوبين في قضايا الاحتيال
بوتين يلتقي ويتكوف وكوشنر في موسكو.. والكرملين: المفاوضات تمر بمرحلة صعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من دراسة الصخور إلى قراءة المستقبل.. كيف صنعت الجيوفيزياء طريق أحمد الدسوقي نحو العالمية؟

من قراءة الصخور إلى قراءة المستقبل.. كيف صنعت الجيوفيزياء طريق أحمد الدسوقي نحو العالمية
من قراءة الصخور إلى قراءة المستقبل.. كيف صنعت الجيوفيزياء طريق أحمد الدسوقي نحو العالمية
محمد ثروت

في إنجاز علمي جديد يعكس الحضور المتنامي للباحثين المصريين في المحافل العلمية الدولية، نجح الدكتور أحمد محمد الدسوقي، الباحث في مجال علوم الأرض والجيوفيزياء، في الوصول إلى عضوية جمعية Sigma Xi العلمية إحدى الجمعيات العلمية الدولية التي ترتبط بالتميز والإنتاج البحثي.

الإنجاز لم يتوقف عند كونه تقديرًا لمسيرة باحث، لكنه حمل دلالة أوسع بالنسبة إلى جامعة السويس، التي بات اسم أحد أبنائها حاضرًا داخل مجتمع علمي دولي، في خطوة تعكس ما تمتلكه الجامعة من كوادر بحثية قادرة على المنافسة خارج حدود المؤسسات الأكاديمية المصرية.

وأكد الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس  أن انتخاب الدكتور أحمد الدسوقي يمثل رسالة مهمة تؤكد امتلاك الجامعة كوادر علمية قادرة على المنافسة في المحافل الدولية، كما يعكس المكانة المتنامية للبحث العلمي المصري على الساحة العالمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما يمثل ثمرة سنوات من العمل العلمي المتواصل، مؤكدا أن التميز البحثي عندما يقترن بالاستمرارية والعمل الجاد يمكن أن يفتح للباحث المصري الطريق نحو أكبر المؤسسات والجمعيات العلمية الدولية.

سجل بحثي في الجيوفيزياء والاستكشاف المعدني

وأشار الدكتور أشرف حنيجل إلى أن اختيار الدكتور أحمد الدسوقي جاء استنادًا إلى سجل علمي وبحثي متميز، خاصة في مجالات الجيوفيزياء والاستكشاف المعدني، إلى جانب إسهاماته في أبحاث منشورة بدوريات علمية دولية.

وأوضح أن مسيرة الدسوقي البحثية تضمنت تطوير وتطبيق أساليب حديثة لتحليل البيانات المغناطيسية والجاذبية، فضلًا عن توظيف تقنيات الاستشعار عن بُعد ودمج أنواع متعددة من البيانات الجيوفيزيائية والجيولوجية، بهدف الوصول إلى نماذج تفسيرية أكثر دقة وكفاءة.

وأكد رئيس جامعة السويس أن هذه الإسهامات تمثل أحد العوامل التي ساهمت في وصول الباحث إلى هذه المكانة العلمية، مشيرًا إلى أن الإنجاز يعكس تراكمًا بحثيًا امتد لسنوات، وليس مجرد نجاح علمي عابر.

رئيس جامعة السويس: الإنجاز لا يمثل شخصا واحدا

ويرى رئيس جامعة السويس أن القيمة الحقيقية لهذا الانتخاب تتجاوز التكريم الشخصي للدكتور أحمد الدسوقي، لتشمل المؤسسة الأكاديمية التي ينتمي إليها والبحث العلمي المصري بصورة عامة.

وقال إن النجاحات الفردية للباحثين تكتسب قيمة أكبر عندما تنعكس إيجابيًا على المؤسسات التي يعملون بها، مؤكدًا أن هذا التقدير الدولي يعزز من مكانة جامعة السويس بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وأضاف أن الجامعة تنظر إلى حصول أحد أبنائها على هذه العضوية باعتباره نجاح مؤسسة علمية تعكس جودة المناخ العلمي والبحثي الذي توفره لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، ويؤكد أهمية الاستثمار في المعرفة والابتكار.

رسالة إلى شباب الباحثين

وفي رسالة إلى طلاب وباحثي السويس، أكد الدكتور أشرف حنيجل أن الوصول إلى التميز العلمي لا يتحقق بالبحث عن النتائج السريعة، وإنما يحتاج إلى الاجتهاد والإصرار والتعلم المستمر، ودعا الباحثين الشباب إلى التركيز على جودة المعرفة وتحقيق إضافة علمية حقيقية، مع الاستمرار في تطوير مهاراتهم والانفتاح على التجارب العلمية العالمية.

وأكد أن جامعة السويس تواصل دعم أبنائها من الطلاب والباحثين وتشجيعهم على المشاركة في المجتمع العلمي الدولي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والابتكار.

طموح يتجاوز النشر العلمي

ولا يرى رئيس جامعة السويس أن طموح الباحث المصري يجب أن يتوقف عند نشر الأبحاث في الدوريات الدولية، مؤكدا أهمية وصول العلماء المصريين إلى مواقع أكثر تأثيرا داخل المجتمع العلمي العالمي، والمشاركة في قيادة المبادرات والمشروعات البحثية الدولية 

وأشار إلى ضرورة توسيع الشراكات بين الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية العالمية، بما يساعد على إنتاج أبحاث ذات تأثير حقيقي في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية

واختتم الدكتور أشرف حنيجل تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك كوادر علمية متميزة قادرة على المنافسة عالميًا، وأن ما حققه الدكتور أحمد الدسوقي يمثل نموذجًا لما يمكن أن يصل إليه الباحث المصري عندما تتكامل المعرفة مع العمل الجاد والاستمرارية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يضيف إلى رصيد جامعة السويس والبحث العلمي المصري على المستوى الدولي

محافظة السويس جامعة السويس البحث العلمى كلية علوم احمد الدسوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أسعار البيض

مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا

ترشيحاتنا

رامي صبري

وصول رامي صبري إلى بيروت استعداداً لتكريمه بجائزة «أفضل مطرب عربي» في مهرجان الموريكس دور

أميرة أديب عن والدتها: «أمي أسطورة.. وأتمنى أكون لبنتي زي ما هي بالنسبة لي»

أميرة أديب عن والدتها: أمي أسطورة.. وأتمنى أكون لبنتي زي ما هي بالنسبة لي

أيمن القيسوني

​أيمن القيسوني: فخور بكليب «اشتقتلك».. وأهنئ نجوى كرم على نجاحها في أول أداء تمثيلي

بالصور

10 أصوات تصدر من السيارة وتكشف وجود مشكلة.. لا تتجاهلها

أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة

تريند كفتة الباذنجان والبطاطس يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس
طريقة عمل كفتة الباذنجان والبطاطس

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد