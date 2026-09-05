الرئيس الإماراتي وعاهل البحرين يبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما تبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما، بالإضافة إلى استعراض مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).