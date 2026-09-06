محمود الأفندي: المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب هو "خريطة ألاسكا" مع تعديلات بسيطة

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشأن الروسي، إن المقترح الأمريكي الذي يحمله ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر إلى موسكو وكييف هو في رأيه "خريطة ألاسكا" لإنهاء الصراع.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "TEN"، أن هذه الخريطة كانت مقترحة من الجانب الأمريكي، وواجهت ضغوطًا من روسيا واعتراضات من الأوروبيين والأوكرانيين، ولم يتم تطبيقها.

وأوضح أن التصعيد الروسي خلال الفترة الأخيرة، ورد فعل روسيا على التصعيد الأوكراني الأخير، أوصل أوكرانيا إلى حالة من اليأس والمخاطر الجدية، وهو ما دفعها إلى إرسال رسائل للولايات المتحدة للتدخل.

وأشار الأفندي إلى أن أوكرانيا، في رأيه، قبلت بشكل غير مباشر بخطة ألاسكا، ولكن مع بعض التعديلات، موضحًا أن المبعوث الأمريكي جاء إلى روسيا لإقناعها بهذه التعديلات، على أن يذهب إلى أوكرانيا أيضًا للحصول على الرد.