كواليس جلسة عموته مع ياسر إبراهيم بعد مباراة سموحة

كشف الإعلامي خالد الغندور مصدر كواليس حديث المغربي الحسين عموته، المدير الفني للأهلي، مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، عقب مباراة سموحة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور إن عموته حرص على الحديث مع ياسر إبراهيم داخل غرفة الملابس عقب انتهاء المباراة، وأشاد بالمستوى الذي قدمه اللاعب خلال اللقاء، مؤكدًا أنه ظهر بصورة مميزة واستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وأضاف أن عموته قال لياسر إبراهيم: “عملت ماتش كبير وتستحق إنك تكون الأفضل في الماتش”.

وأوضح أن عموته طالب ياسر إبراهيم بالحفاظ على نفس المستوى والروح القتالية خلال المباريات المقبلة، قائلاً له: “أتمنى أشوف نفس قتالك وروحك في كل مباراة”.