شن حملات تفتيشية على مخابز مركز الشهداء

وجه محمد الزرقاني، رئيس مركز ومدينة الشهداء، باستمرار الرقابة على المخابز والأسواق، للتأكد من مطابقة رغيف الخبز والسلع، والمنتجات الغذائية لمواصفات ومعايير الصحة والسلامة العامة، ومواجهة جميع أشكال الغش التجاري، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن حق المواطن.

وفي إطار ذلك، شنت زينب مشحوت، رئيس الوحدة القروية بكفر عشما، بالتعاون مع مدير مكتب التموين، حملة تفتيش على المخابز بالعراقية للتأكد من مطابقة رغيف الخبز للمواصفات والأوزان المقررة والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية داخل المخابز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر عدم نظافة المخبز وأدوات العجن، ومحضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن، ومحضر لعدم مطابقة الخبز للمواصفات.