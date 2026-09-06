6 ميداليات باليوم الأول.. مصر تفرض سيادتها على مضمار البطولة العربية للناشئين

فرض أبطال مصر سيطرتهم على منافسات اليوم الأول للبطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، المقامة على مضمار مركز المنتخبات الوطنية بالمعادي، بعدما قدموا عروضًا قوية ومستويات فنية مميزة أكدت جاهزية جيل جديد من أبطال ألعاب القوى المصرية.

وأنهى المنتخب المصري منافسات اليوم الأول في صدارة جدول الميداليات، بعدما حصد 6 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية واحدة، في بداية قوية تعكس حجم العمل الفني والإعداد الذي سبق انطلاق البطولة.

وجاء المنتخب المغربي في المركز الثاني بإجمالي 5 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، بينما احتلت تونس المركز الثالث بعد حصد 3 ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزية واحدة.

وجاءت الكويت في المركز الرابع بميداليتين، إحداهما ذهبية والأخرى فضية، بينما احتلت الجزائر المركز الخامس بميدالية فضية، وجاءت السعودية في المركز السادس بميداليتين برونزيتين، والأردن في المركز السابع بميدالية برونزية، ولبنان في المركز الثامن بميدالية برونزية.

تألق مصري في مسابقات الميدان والمضمار.

وشهدت منافسات اليوم الأول حضورًا مصريًا قويًا في عدد من المسابقات، حيث نجح يحيى خالد في التتويج بالميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة دفع الجلة للبنين، فيما حقق زميله إبراهيم الحسنين الميدالية الفضية والمركز الثاني، ليؤكد الثنائي المصري التفوق اللافت في واحدة من أقوى مسابقات الميدان.

وفي مسابقة قذف القرص للناشئات، واصلت مصر تألقها بعدما نجحت آلاء تامر في حصد الميدالية الذهبية، فيما أضافت جنة صليح الميدالية الفضية، في تأكيد جديد على قوة المدرسة المصرية في مسابقات الرمي وقدرتها على تقديم أبطال واعدين للمستقبل.

كما شهد سباق المشي لمسافة 5 آلاف متر حضورًا مصريًا على منصة التتويج، بعدما حقق يوسف محسن رمضان الميدالية الفضية، بينما نجح طارق مصطفى في الفوز بالميدالية البرونزية.

وبهذه النتائج، قدم المنتخب المصري رسالة واضحة مع انطلاق منافسات البطولة، مفادها أن أبناء وبنات مصر يدخلون المنافسات بطموح كبير وقدرة حقيقية على مواصلة حصد الميداليات خلال الأيام المقبلة.



وأكد العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، أن نتائج اليوم الأول تمثل بداية إيجابية للغاية للمنتخب المصري، وتعكس المستوى الفني المميز الذي وصل إليه اللاعبون واللاعبات.

وقال فودة: “سعداء للغاية بما قدمه أبناؤنا وبناتنا في اليوم الأول، فالنتائج تؤكد أننا نمتلك جيلًا واعدًا قادرًا على حمل راية ألعاب القوى المصرية خلال السنوات المقبلة. تصدر جدول الميداليات في بداية البطولة يمنح الجميع دفعة معنوية كبيرة، لكننا نؤكد دائمًا أن المنافسات ما زالت مستمرة، وطموحنا هو مواصلة الأداء القوي وتحقيق أفضل النتائج.”

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى أن استضافة مصر للبطولة تمثل فرصة مهمة للاحتكاك بين أبطال المستقبل في الوطن العربي، مؤكدًا أن التنظيم المصري يسعى لتقديم نسخة تليق بتاريخ ومكانة الرياضة المصرية والعربية.



من جانبه، أكد الكابتن محمد أبو فندي أن ما تحقق في اليوم الأول جاء نتيجة إعداد جيد وجهد كبير من اللاعبين والأجهزة الفنية خلال الفترة الماضية.

وقال: “اللاعبون دخلوا المنافسات بثقة وتركيز كبيرين، ونجحوا في ترجمة استعدادهم إلى نتائج وميداليات. ما قدمه أبطال مصر في مسابقات دفع الجلة وقذف القرص والمشي يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، ولدينا عناصر تمتلك قدرات فنية وبدنية مميزة.”

وأضاف أن الجهاز الفني يتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الحفاظ على التركيز والاستمرار بنفس الروح القتالية حتى نهاية المنافسات.

أحمد حمزة: البداية القوية مسؤولية قبل أن تكون احتفالًا

وأكد الكابتن أحمد حمزة أن حصد 6 ميداليات في اليوم الأول يمثل مؤشرًا إيجابيًا، لكنه في الوقت نفسه يضاعف مسؤولية اللاعبين خلال المنافسات المقبلة.

وقال:"البداية كانت قوية ومبشرة، والأهم أن لاعبينا أثبتوا قدرتهم على المنافسة أمام مدارس عربية قوية. لدينا ثقة كبيرة في جميع عناصر المنتخب، ونتطلع إلى مواصلة حصد الميداليات وتقديم مستويات تليق باسم مصر."

وأضاف أن البطولة تمثل محطة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب، خاصة أن المنافسات تضم أفضل العناصر العربية تحت 18 عامًا، وهو ما يمنح اللاعبين خبرات كبيرة في بداية مشوارهم الدولي.

ومع إسدال الستار على منافسات اليوم الأول، تتصدر مصر المشهد مبكرًا، ليس فقط بحصيلة الميداليات، ولكن بما قدمه أبطالها من أداء فني يعكس مستقبلًا واعدًا لألعاب القوى المصرية.

مصر بدأت بقوة.. والرهان الآن على استمرار التألق فوق مضمار المعادي، وتحويل البداية المميزة إلى حصاد أكبر من الإنجازات والميداليات في الأيام المقبلة.