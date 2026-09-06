انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

أ ش أ

انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات، اليوم الأحد، متأثرا بانخفاض مؤشر قطاع المال.

وأظهرت بيانات الجلسة -وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)- أن مؤشر البحرين العام تراجع بمقدار 1.27 نقطة مسجلا 1937.28 نقطة، كما انخفض المؤشر الإسلامي بمقدار 6.55 نقطة مسجلا 922.06 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و900 ألف و70 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 147 ألفًا و641 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 80.11% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.