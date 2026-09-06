تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الفني بمحافظة شمال سيناء

قرر محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، اليوم الأحد، تخفيض درجات القبول في عدد من مدارس التعليم الفني بالمحافظة، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للدورين الأول والثاني عن العام الدراسي 2026/2025.

وأكد محافظ شمال سيناء -وفق بيان اليوم الأحد- أن القرار يأتي تيسيرا علي الطلاب وأولياء الأمور، موجهاً بدراسة تخفيض الحد الأدنى للقبول في مدارس التعليم الثانوي العام.

بدوره، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان، إنه تقرر تخفيض درجة القبول في مدرسة الشيخ زويد الصناعية المشتركة بإدارة الشيخ زويد التعليمية، 10 درجات ليصبح الحد الأدنى للقبول 140 درجة.

وأضاف أنه تقرر تخفيض درجة القبول في مدرسة رفح الثانوية الزراعية المشتركة بإدارة رفح التعليمية 15 درجة ليصبح الحد الأدنى 165 درجة.

وأشار رضوان إلى استثناء الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026 بمجموع 140 درجة (دور أول وثانٍ) من خريجي مدارس المساعيد للتعليم الأساسي بنين، الميدان للتعليم الأساسي، الشهيد ملازم مصطفى يحيى جاويش للتعليم الأساسي، زارع الخير للتعليم الأساسي، السبيل المشتركة للتعليم الأساسي، عمر الأحمدة للتعليم الأساسي، ومدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بإدارة العريش التعليمية، للالتحاق بمدرسة آل الشوربجي الزخرفية الصناعية المشتركة استثناءً من شرط درجات الحد الأدنى للقبول.