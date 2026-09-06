قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انتهاء التحقيق.. رئيس جامعة بدر يستقبل طالبة واقعة حفل التخرج وولي أمرها
إعلام عبري: إسرائيل تنسحب من الخط الأصفر إلى الرمادي بعد تدمير أنفاق علي الطاهر
الطماطم هتغلى تاني؟.. مفاجأة بشأن سعر الكيلو خلال الأيام المقبلة
محمد صلاح يواصل التألق.. طرابزون يضرب جينتشلاربيرليجي بثلاثية في الشوط الأول
خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني والمستندات المطلوبة| تفاصيل
زيلينسكي : نتمنى الإسراع في وقف الحرب.. واقتراحات أوكرانيا جاهزة
مباحثات مصرية أردنية.. عبد العاطي والصفدي يبحثان مستجدات أوضاع غزة والتصعيد الإقليمي
أرسنال يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يسجل رابع أهدافه في الدوري التركي أمام جينتشلاربيرليجي
النبي لم يضرب امرأة قط.. دار الإفتاء تحذر من العنف ضد النساء بجميع صوره
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية داعش الهرم لـ 4 نوفمبر
بعثة بيراميدز تلبي دعوة السفير المصري في كينيا بعد الفوز على جورماهيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الفني بمحافظة شمال سيناء

محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور
محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور
أ ش أ

 قرر محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، اليوم الأحد، تخفيض درجات القبول في عدد من مدارس التعليم الفني بالمحافظة، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للدورين الأول والثاني عن العام الدراسي 2026/2025.

وأكد محافظ شمال سيناء -وفق بيان اليوم الأحد- أن القرار يأتي تيسيرا علي الطلاب وأولياء الأمور، موجهاً بدراسة تخفيض الحد الأدنى للقبول في مدارس التعليم الثانوي العام.

بدوره، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان، إنه تقرر تخفيض درجة القبول في مدرسة الشيخ زويد الصناعية المشتركة بإدارة الشيخ زويد التعليمية، 10 درجات ليصبح الحد الأدنى للقبول 140 درجة.

وأضاف أنه تقرر تخفيض درجة القبول في مدرسة رفح الثانوية الزراعية المشتركة بإدارة رفح التعليمية 15 درجة ليصبح الحد الأدنى 165 درجة.

وأشار رضوان إلى استثناء الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026 بمجموع 140 درجة (دور أول وثانٍ) من خريجي مدارس المساعيد للتعليم الأساسي بنين، الميدان للتعليم الأساسي، الشهيد ملازم مصطفى يحيى جاويش للتعليم الأساسي، زارع الخير للتعليم الأساسي، السبيل المشتركة للتعليم الأساسي، عمر الأحمدة للتعليم الأساسي، ومدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بإدارة العريش التعليمية، للالتحاق بمدرسة آل الشوربجي الزخرفية الصناعية المشتركة استثناءً من شرط درجات الحد الأدنى للقبول.

محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور الشهادة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

وزير التربية والتعليم

عقد امتحان لقياس مستوى طلاب المدارس الدولية في “العربي” خلال سبتمبر الجاري

لقطات من الحادث

مصرع 3 معتمرين مصريين.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل دفن ضحايا حادث المعتمرين في مكة

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الطبيب الأردني احد ضحايا حادث نويبع

رحل قبل الزفاف بـ12 يومًا.. أحمد أنهى سنوات الغربة وبقيت له 8 ساعات على التخرج فاختطفه حادث نويبع

كريم حسن شحاتة

رد فعل غير متوقع من كريم شحاتة بعد قرار إيقافه من المجلس الأعلى للإعلام

مباراة الأهلي وسموحة

عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال ساعات حسم الجدل حول طرد مدافع الأهلي بلقاء سموحة

ترشيحاتنا

نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس

فانس يثير جدلًا حادًا بتحذيره من «الجانب الشيطاني» للذكاء الاصطناعي

أرشيفي

إسقاط 29 مسيرة أوكرانية خلال النهار فوق مقاطعات روسية والبحر الأسود

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مستعدون للدفاع عن إسرائيل وبدء الهجوم

بالصور

أبرزها «الحافي وعنبر الموت».. أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور
أعمال انتهى تصويرها ولم تصل للجمهور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: ليالي الجنوب الحزينة

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: واحة الدعم الوجداني ومحضن التكامل الإنساني

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: التاريخ الضريبي بين الطرافة والدهشة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

المزيد