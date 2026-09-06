بعد سجّان.. عبير نعمة تنتهي من تصوير ثالث أغانيها باللهجة المصرية

انتهت الفنانة اللبنانية عبير نعمة من تصوير أحدث فيديو كليب غنائي لها، والذي تقدم من خلاله أغنية جديدة باللهجة المصرية، وذلك قبل أيام قليلة، في خطوة جديدة ضمن مسيرتها الفنية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتقديم أعمال متنوعة باللهجات العربية المختلفة.

وتعد الأغنية الجديدة ثالث تجربة لعبير نعمة في تقديم أغنيات باللهجة المصرية، بعد النجاح الذي حققته من خلال أغنيتي «إعمل ناسيني» و«سجّان»، لتواصل بذلك حضورها في الساحة الغنائية المصرية والعربية، وتكشف عن جانب جديد من اختياراتها الفنية.

وكشفت عبير نعمة، خلال تصريحات تليفزيونية، أنها انتهت بالفعل من تصوير الكليب الجديد، موضحة أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح مجموعة من الأغنيات المختلفة التي تعمل على تحضيرها في الوقت الحالي.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى وجود تعاون فني جديد يجمعها بأحد الفنانين العرب، إلا أنها فضلت عدم الكشف عن تفاصيل العمل في الوقت الحالي، مطالبة جمهورها بانتظار الإعلان الرسمي عن المشروع خلال الفترة المقبلة.

عبير نعمة وتجاربها مع اللهجة المصرية

بدأت عبير نعمة تقديم الأغنيات باللهجة المصرية عام 2022، عندما طرحت أغنية «إعمل ناسيني»، التي شكلت أول تجربة لها مع الغناء بالمصرية، وحققت من خلالها تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وجاءت أغنية «إعمل ناسيني» من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع سليمان دميان، وحرصت عبير من خلالها على تقديم لون غنائي مختلف عن أعمالها السابقة، مع الحفاظ على هويتها الفنية الخاصة.

وبعد هذه التجربة، عادت عبير نعمة إلى اللهجة المصرية من خلال أغنية «سجّان»، التي طرحتها في يناير 2024، لتكون ثاني أغنياتها بالمصرية، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان محمود أنور، وتوزيع سليمان دميان.

ومع استعدادها لطرح الأغنية الجديدة، تواصل عبير نعمة توسيع اختياراتها الغنائية، خاصة أنها تحرص على التنوع في أعمالها وعدم حصر نفسها في لون موسيقي أو لهجة واحدة.

«حبيبتي» أحدث أعمال عبير نعمة

وكانت أغنية «حبيبتي» آخر الأعمال الغنائية التي طرحتها عبير نعمة خلال الفترة الماضية، حيث أطلقتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب بالتعاون مع شركة يونيفيرسال.

الأغنية جاءت من كلمات وسام كيروز، وألحان وتوزيع سليمان دميان، وتم تقديمها في فيديو كليب من إخراج ناديم حبيقة، في إطار بصري يتناسب مع طبيعة الأغنية وأجوائها.

وتواصل عبير نعمة من خلال أعمالها الأخيرة تقديم تجارب موسيقية متنوعة، تجمع بين الطابع العاطفي والاختيارات المختلفة على مستوى الكلمات والألحان والتوزيعات الموسيقية، وهو ما جعلها تحافظ على حضورها بين الجمهور العربي.

عبير نعمة تتألق في مهرجان جرش

وعلى جانب آخر، شاركت عبير نعمة مؤخرًا في فعاليات مهرجان جرش الدولي، حيث أحيت حفلًا جماهيريًا شهد حضورًا كبيرًا، ورفعت خلاله لافتة «كامل العدد».

وشهد الحفل تعاونًا فنيًا جمعها بالفنان اللبناني مروان خوري، في واحدة من أبرز محطات مشاركتها بالمهرجان، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وعبّرت عبير نعمة عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، ووجهت رسالة إلى الجمهور الأردني عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، قالت فيها: «شكرًا لأهل الأردن الحبيب، أردن النشامى والشباب الجميل».

وتستعد عبير نعمة خلال الفترة المقبلة لاستكمال مشروعاتها الغنائية الجديدة، وفي مقدمتها الأغنية المصرية التي انتهت من تصوير الفيديو كليب الخاص بها، إلى جانب عدد من الأغنيات التي تعمل عليها حاليًا، فضلًا عن التعاون الفني المرتقب مع أحد الفنانين العرب، والذي من المنتظر أن تكشف عن تفاصيله في الوقت المناسب.