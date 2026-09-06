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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف نحقق الرضا في الحياة الزوجية؟.. أمين الإفتاء يجيب

الخلافات الزوجية
الخلافات الزوجية
أحمد سعيد

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المواطنين حول معاناة زوجته من المقارنة المستمرة بينها وبين الآخرين، وغياب الرضا عن حياتهما، وكيف يمكن تحقيق السعادة والاستقرار.

أمين الإفتاء: عدم الرضا يعكس ضعف تعلق القلب بالله

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن عدم الرضا يعكس ضعف تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الرضا الحقيقي هو قبول قضاء الله وقدره.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجّه إلى عدم النظر لمن هم أعلى منا في أمور الدنيا، بل النظر لمن هم أقل، لما في ذلك من حفظ النعمة والشعور بها، مستشهدًا بحديث النبي: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم».

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ما يُعرض على مواقع التواصل الاجتماعي غالبًا ما يكون صورة ظاهرية لا تعكس الحقيقة الكاملة، حيث يرى الناس المظاهر ولا يدركون ما خلفها من تحديات ومشكلات.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من الوسائل المهمة لتحقيق الرضا المحافظة على الأذكار، خاصة دعاء: «رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا»، لما له من أثر في تهدئة النفس وبث الطمأنينة.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن المقارنة بين الحياة الزوجية وحياة الآخرين من أخطر الأسباب التي تهدد استقرار الأسرة، مؤكدًا أن السعادة الحقيقية تقوم على المودة والرحمة والتفاهم، كما أرشد القرآن الكريم في قوله تعالى: «وجعل بينكم مودة ورحمة».

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

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