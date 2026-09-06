كاتب صحفي: الحرب الأمريكية الإيرانية لا تشبه حروبا سابقة حتى الحرب العالمية الأولى أو الثانية

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي أن الحرب الأمريكية الإيرانية الحالية تختلف بصورة كبيرة عن الحروب التي شهدها العالم خلال العقود الماضية، موضحًا أن طبيعة المواجهة الراهنة لا يمكن مقارنتها بشكل مباشر بالحربين العالميتين الأولى والثانية، في ظل اختلاف أدوات الصراع وتعدد أبعاده.

وجاء ذلك خلال مناقشة تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية في فقرة على شاشة إكسترا نيوز، حيث تناول الكشكي طبيعة المواجهة الحالية، مشيرًا إلى أن الصراع لم يعد قائمًا فقط على العمليات العسكرية التقليدية، وإنما أصبح يمتد إلى مجالات سياسية واقتصادية واستراتيجية، بما يجعل تداعياته أكثر اتساعًا وتعقيدًا.

وأوضح أن التطورات المتلاحقة في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تفرض واقعًا جديدًا على المنطقة، خاصة مع استمرار التصعيد وتزايد المخاوف بشأن انعكاسات الحرب على أمن الملاحة وحركة التجارة وإمدادات الطاقة.

وأشار إلى أن طبيعة الصراع الحالي تعتمد على مجموعة واسعة من أدوات الضغط والمواجهة، إلى جانب العمليات العسكرية، وهو ما يجعل قراءة مسار الحرب وتوقع نتائجها أكثر صعوبة مقارنة بالحروب التقليدية السابقة.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الترقب الدولي بشأن مستقبل المواجهة، في ظل مخاوف من اتساع نطاق الصراع وانعكاساته على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن التداعيات المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

وأكد الكشكي أن تداعيات الحرب لا تتوقف عند حدود طرفي المواجهة، وإنما تمتد إلى الإقليم والنظام الدولي، خاصة في ظل الترابط بين الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام تحديات متزايدة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع.