الأهلي يحسم حقيقة شكوى عموتة من زيادة عدد اللاعبين

أكدت الإعلامية دينا سليم، نقلا عن مصدر داخل النادي الأهلي أن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لم يشتكِ من زيادة عدد اللاعبين في التدريبات، كما لم يطلب من إدارة النادي تقليل العدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

واضافت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور"، أن عموتة لديه أولويات فنية واضحة داخل الفريق، وقد يخرج بعض اللاعبين من حساباته خلال الفترة المقبلة وفقًا لرؤيته الفنية، مشددًا على أن المدير الفني لا علاقة له بما يتردد بشأن شكواه من زيادة عدد اللاعبين في التدريبات أو مطالبته بتقليل العدد.