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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم مستشفى منوف العام ضمن الأفضل جمهوريا في علاج السكتة الدماغية

تكريم مستشفى منوف
تكريم مستشفى منوف

 حصدت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ومستشفى منوف العام تكريماً رفيع المستوى خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان بتكريم المراكز ووحدات السكتة الدماغية المتميزة على مستوى الجمهورية.

​جاء هذا التكريم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور حاتم طاحون، مدير مستشفى منوف العام، إلى جانب نخبة من فريق العمل الطبي بالمستشفى، تقديرًا للجهود الاستثنائية في تقديم خدمات الرعاية العاجلة والتعامل السريع مع حالات السكتة الدماغية وفق أعلى المعايير القياسية.

​وأعرب الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن هذا التتويج هو ثمرة جهد متواصل لتطوير منظومة الطوارئ والرعاية العاجلة بالمحافظة، والتزام صارم برفع كفاءة القوى البشرية وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية. في حالات السكتة الدماغية، كل دقيقة تصنع فارقًا بين الحياة والعجز، وهدفنا الاستراتيجي هو ضمان وصول الخدمة لكل مواطن في المنوفية بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، تماشيًا مع رؤية الدولة لتوسيع الشبكة القومية للسكتة الدماغية."

​توسع استراتيجي بالشبكة القومية والمنوفية في القلب من التطوير

​يأتي تكريم المنوفية بالتزامن مع إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن الوزارة تقوم بتوسع كبير في الشبكة القومية للسكتة الدماغية، حيث ارتفع عدد الوحدات والمراكز المتخصصة من 95 إلى 206 وحدة، مع استهداف الوصول إلى 440 مركزًا لتحقيق التغطية الشاملة والعدالة الجغرافية. 

​وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إنه رغم النقلة النوعية بالوصول إلى 206 وحدة وتمدد الخدمة للمحافظات النائية والحدودية. 

المنوفية محافظة المنوفية منوف تكريم الأولى جمهورية

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