وزير الخارجية التونسي: ندعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أن المنطقة تعيش تطورات غير مسبوقة نتيجة التصعيد العسكري في منطقة الخليج.

وأضاف وزير الخارجية التونسي، خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة أنه لا بد من حماية المنطقة من الانزلاق إلى مواجهات عسكرية أوسع، وندعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في المنطقة.

وتابع وزير الخارجية التونسي، أننا نجدد التأكيد على تضامننا مع الشعب السوداني، وندين هجمات الاحتلال التي تستهدف الأراضي السورية، ونؤكد ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التهديدات والإرهاب الذي يستهدف المنطقة.



