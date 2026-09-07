غرفة القاهرة تنظم منتدى الأعمال المصري الكيني لفتح آفاق جديدة للشراكة وزيادة الاستثمارات المشتركة

نظمت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، منتدى الأعمال المصري الكيني، حيث استقبلت اليوم الغرفة وفدًا كينيًا اقتصاديًا برئاسة فريد أوتا، سفير جمهورية كينيا بالقاهرة، وحضر منتدى الأعمال المصري الكيني من مجلس إدارة غرفة القاهرة (إيهاب سعيد – سيد أبو القمصان)، ووليد مختار، مستشار أيمن العشري، ومحمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وفيصل عبد العاطي، المسؤول الإعلامي لغرفة القاهرة، وعدد من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية في القطاعات المختلفة بالغرفة، وكذلك عدد من أصحاب الشركات من منتسبي الغرفة.

ورحّب أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، بـ فريد أوتا، سفير جمهورية كينيا بالقاهرة، وأعضاء الوفد الكيني ورجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في منتدى الأعمال المصري الكيني، الذي نظمته غرفة القاهرة التجارية اليوم الاثنين، مؤكدًا أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وقال العشري إن مصر وكينيا تربطهما علاقات تاريخية وأخوية متميزة، مشيرًا إلى أهمية العمل خلال المرحلة الحالية على تحويل هذه العلاقات إلى شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية حقيقية تحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وأضاف أن تنظيم المنتدى وما يتضمنه من لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات ورجال الأعمال المصريين والكينيين يمثل فرصة مهمة للتعرف على الإمكانات والفرص المتاحة لدى الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الواعدة.

وأوضح رئيس غرفة القاهرة أن من أبرز المجالات المطروحة للتعاون خلال المنتدى مواد البناء، والمنتجات الغذائية والزراعية، والمكسرات والمنتجات الطازجة، والمستحضرات الصيدلانية، ومنتجات اللحوم والدواجن، وغيرها من القطاعات التي تمتلك فرصًا كبيرة لنمو التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وأشار العشري إلى أن الدولة المصرية تقدم دعمًا كبيرًا للمستثمرين في مختلف المجالات، من خلال التسهيلات والإجراءات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تنمية وإصلاحات اقتصادية أسهمت في توفير فرص استثمارية متنوعة يمكن لمجتمع الأعمال الكيني الاستفادة منها.

وأكد أن غرفة القاهرة التجارية تؤمن بالدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص ورجال الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول، مشددًا على حرص الغرفة المستمر على دعم التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في مختلف الدول الأفريقية الشقيقة.

وتابع العشري: «نحرص على أن تكون هذه اللقاءات بداية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر، وأن تسفر عن شراكات واتفاقات تجارية واستثمارية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يمتلكها البلدان».

ووجّه رئيس غرفة القاهرة خالص الشكر والتقدير إلى السفير فريد أوتا، سفير جمهورية كينيا بالقاهرة، على جهوده ودعمه لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصري والكيني، كما أعرب عن تقديره للوفد الكيني وكافة المشاركين في المنتدى.

وأعرب العشري عن تطلعه إلى أن يحقق منتدى الأعمال المصري الكيني أهدافه المرجوة، وأن تمثل اللقاءات الثنائية خطوة عملية نحو مزيد من التعاون والشراكة بين مصر وكينيا، مرحبًا بالوفد الكيني قائلًا: «أهلًا وسهلًا بكم في بلدكم الثاني مصر، وفي غرفة القاهرة التجارية».

من جانبه، أكد السفير الكيني أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين قوية ووطيدة، وتحظى بفرص كبيرة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة.

وقال السفير إن الوفد الكيني يتقدم بالشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة للتعرف عن قرب على مختلف المجالات والقطاعات في مصر، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بين البلدين.

وأضاف أن الوفد الكيني جاء إلى مصر بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، وبحث الإمكانات المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من الفرص التي يمتلكها البلدان.

وأوضح أن قوة العلاقات المصرية الكينية تمثل قاعدة مهمة للانطلاق نحو شراكات أوسع، مؤكدًا تطلع الجانب الكيني إلى زيادة حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أن اللقاءات التي تجمع رجال الأعمال من الجانبين تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المباشر، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية، وبناء شراكات جديدة تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا.

وأكد السفير الكيني تطلع الوفد الكيني إلى مستقبل أكثر تعاونًا وتكاملًا مع مصر، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، بما يعزز العلاقات الثنائية ويدفعها نحو آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.