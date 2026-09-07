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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب حفرة عميقة بالدور الأول.. مُسن يستغيث بعد خروجه من منزله في الجمالية

مُسن يدعى حنفي محمد حسين
مُسن يدعى حنفي محمد حسين
علا محمد

وجه مُسن يدعى حنفي محمد حسين، يبلغ من العمر 86 عامً رسالة استغاثة ، بالجهات المختصة، بعدما قال إنه اضطر إلى مغادرة منزله برفقة أسرته في منطقة الجمالية، منذ يونيو 2024، عقب إبلاغهم بوجود حفرة عميقة في الدور الأول من العقار.

وقال حنفي، في فيديو متداول عبر منصة تيك توك، إن أسرته غادرت المنزل خلال أيام عيد الأضحى في يونيو 2024، بعد صدور قرار رسمي بإخلائه، موضحًا: قالوا لنا الدور الأول فيه حفرة عميقة واتسببت في وفاة الناس، وإحنا خايفين عليكم.

وأضاف أنه غادر المنزل برفقة أسرته، انتظارًا لتحديد موعد للعودة إليه، إلا أنه فوجئ بعد مرور نحو شهرين بإبلاغه بأن العقار قد انهار.

وتابع: كل شوية نبات عند حد من قرايبنا، ملناش عنوان، مشيرًا إلى أن أسرته لم تتمكن من الحصول على سكن بديل، رغم اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة والتوجه إلى الجهات المختصة.

وأشار المسن أن الوضع لا يزال دون حل حتى الآن، معربًا عن أمنيته في توفير مسكن آمن له ولأسرته، قائلًا: أنا عايز أموت وأنا مطمن على بنتي وحفيدي.

واختتم حنفي استغاثته قائلًا: إحنا أسرة بدون عنوان، وعايز مكان لما أموت أخرج منه، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل ومساعدته في الحصول على مسكن، مضيفًا: مصر بخير وأملي في ربنا كبير.

مُسن يدعى حنفي محمد حسين مُسن حنفي محمد حسين رسالة استغاثة برفقة أسرته في منطقة الجمالية

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