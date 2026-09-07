الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية تعتمد الحركة القضائية للعام الجديد

انعقدت اليوم الإثنين الموافق 7/9/2026 الجمعية العمومية للمحكمتين الإدارية والتأديبية بمقر مجلس الدولة بالدقي برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبوالدهب - رئيس مجلس الدولة، وذلك بحضور المستشار عمر ضاحي - نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية والمستشار الدكتور طه كرسوع - نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية اعتبارًا من 1/10/2026 وأعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين.

وقد وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2026/2027، والتي تضمنت توزيع (364) مستشارًا ومستشارة، وكذا موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2026/2027، وتضمنت توزيع (209) مستشارًا ومستشارة، وذلك بمراعاة رغبات أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين على وفق القواعد المحددة من المجلس الخاص.

وقد رحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين مُهنئًا إيَّاهم ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.

وأكد على المستشارين ورؤساء الدوائر ضرورة الالتزام بمهام عملهم وحرصهم على أداء واجبهم، بما يحقق العدالة الناجزة، وثمَّن الجهد المخلص الدءوب طوال العام السابق؛ لتحقيق العدالة للمتقاضين في ظل معاونة صادقة وحرص دائم وهمَّة عالية من أعضاء وعضوات الجمعية العمومية.

وفي ختام كلمته وجَّه بضرورة الاستمرار في بذل العطاء، والتمسك بالمبادئ والأمانة والإخلاص في سبيل أداء رسالة العدالة من جميع أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين الإدارية والتأديبية في خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.