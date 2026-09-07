قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاستثمار المصري في مرحلة جديدة.. تسهيلات للمستثمرين وفرص واعدة في العقارات والسياحة
وزير الخارجية يؤكد لنظيره اللبناني دعم مصر لسيادة لبنان ومؤسساته الوطنية
أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل
مصر تدعو للبناء على معاهدة الدفاع العربي المشترك لحماية الأمن القومي
لبنان تحت القصف..27 شهيدا و69 مصابا ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال 3 أيام
التذكرة بـ 300 جنيه.. جهود مكثفة لضبط شاب خلع مرآة قطار مطروح وألقاها من النافذة
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر
موعد شهر رمضان 2027 وأول أيام عيد الفطر.. الحسابات الفلكية: باق 153 يوما
وزير الأوقاف السابق يعلق على واقعة سداد مؤخر الصداق بعملات معدنية.. ماذا قال؟
أسعار الغاز الأوروبي ترتفع 2% مع تصاعد مضيق هرمز ونقص المخزونات
ضربوا بعض.. مشاجرة عنيفة بين معلم وطالب بمدرسة منيا القمح الصناعية تثير جدلاً واسعاً
«قيد الصحفيين» تمد فترة تلقي أوراق المتقدمين لجدول تحت التمرين حتى 15 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: تأهيل المعلمين وشراكات هارفارد وهيروشيما بداية لنهضة تعليمية حقيقية

النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير التربية والتعليم ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي تناول الجهود المشتركة بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لرفع مستوى آليات انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية، يؤكد أن الدولة تتعامل مع ملف التعليم كقضية أمن قومي، وأن إعداد وانتقاء المعلم وفق معايير متقدمة هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح تعليمي حقيقي.

وأوضح أبو عريضة، أن أهمية هذا التوجه تكمن في الربط المباشر بين تأهيل المعلم ومدير المدرسة وبين تحسين مخرجات العملية التعليمية، مشيرا إلى أن قرار صرف العلاوة الشهرية لمن اجتاز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية التي استغرقت من 3 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي مع جامعة هارفارد لتأهيل 220 من قيادات المدارس والتعاون مع جامعة هيروشيما لنقل الخبرة اليابانية، سيحقق مكاسب كبيرة تتمثل في رفع كفاءة الإدارة المدرسية وغرس ثقافة الانضباط والجودة داخل المدارس، كما يمثل نقلة نوعية في بناء قيادات مدرسية قادرة على إدارة المدرسة بكفاءة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن عرض التجربة المصرية في إصلاح التعليم أمام اليونيسف بنيويورك، وما حققته الدولة من خفض كثافات الفصول وسد العجز في المعلمين وعودة نسبة الحضور إلى 87%، إلى جانب إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي بالمرحلة الثانوية، يعكس أن مصر باتت تمتلك نموذجاً متكاملا للإصلاح يمكن تصديره للدول الشقيقة دون أعباء إضافية على موازناتها.

وأكد أبو عريضة، على أن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز كفاءة القيادات التربوية هو السبيل الوحيد لتوفير تعليم عالي الجودة وإعداد أجيال قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات المستقبل، مشدداً على دعم البرلمان الكامل لكل الخطوات التي تستهدف تطوير المدرسة المصرية وتحسين نواتج التعلم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المدارس المصرية خرجات العملية التعليمية دورات الأكاديمية العسكرية المصرية صرف العلاوة الشهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

الاهلي

محلل أداء يكشف عن أهم ميزة في الأهلي مع الحسين عموتة

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

بالصور

أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل

الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها

علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت

علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت
علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت
علا رشدى تثير الجدل بفستان ملفت

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى أخر ظهور لها

هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

صورة من المناورة
صورة من المناورة
صورة من المناورة

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد