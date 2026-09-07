نائب: تأهيل المعلمين وشراكات هارفارد وهيروشيما بداية لنهضة تعليمية حقيقية

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير التربية والتعليم ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي تناول الجهود المشتركة بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لرفع مستوى آليات انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية، يؤكد أن الدولة تتعامل مع ملف التعليم كقضية أمن قومي، وأن إعداد وانتقاء المعلم وفق معايير متقدمة هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح تعليمي حقيقي.

وأوضح أبو عريضة، أن أهمية هذا التوجه تكمن في الربط المباشر بين تأهيل المعلم ومدير المدرسة وبين تحسين مخرجات العملية التعليمية، مشيرا إلى أن قرار صرف العلاوة الشهرية لمن اجتاز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية التي استغرقت من 3 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى البرنامج التدريبي مع جامعة هارفارد لتأهيل 220 من قيادات المدارس والتعاون مع جامعة هيروشيما لنقل الخبرة اليابانية، سيحقق مكاسب كبيرة تتمثل في رفع كفاءة الإدارة المدرسية وغرس ثقافة الانضباط والجودة داخل المدارس، كما يمثل نقلة نوعية في بناء قيادات مدرسية قادرة على إدارة المدرسة بكفاءة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن عرض التجربة المصرية في إصلاح التعليم أمام اليونيسف بنيويورك، وما حققته الدولة من خفض كثافات الفصول وسد العجز في المعلمين وعودة نسبة الحضور إلى 87%، إلى جانب إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي بالمرحلة الثانوية، يعكس أن مصر باتت تمتلك نموذجاً متكاملا للإصلاح يمكن تصديره للدول الشقيقة دون أعباء إضافية على موازناتها.

وأكد أبو عريضة، على أن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز كفاءة القيادات التربوية هو السبيل الوحيد لتوفير تعليم عالي الجودة وإعداد أجيال قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات المستقبل، مشدداً على دعم البرلمان الكامل لكل الخطوات التي تستهدف تطوير المدرسة المصرية وتحسين نواتج التعلم.