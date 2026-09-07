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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد شائعة ابتعادها عن الفن.. ناني سعدالدين تفاجئ الجميع بهذا القرار |فيديو

الفنانة ناني سعد الدين
الفنانة ناني سعد الدين
أوركيد سامي

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول بعض الأخبار والشائعات التي تفيد بابتعاد الفنانة ناني سعد الدين عن الساحة الفنية، وهو ما دفعها إلى الخروج عن صمتها والكشف عن حقيقة الأمر، موضحة موقفها من هذه الأنباء المتداولة.

وأكدت ناني سعد الدين، خلال تصريحات لموقع «صدى البلد» الإخباري، أنها لم تبتعد عن الفن، نافية بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتخاذها قرارًا بالاعتزال أو الابتعاد عن المجال الفني خلال الفترة المقبلة.

وقالت ناني سعد الدين إن ما يتم تداوله حول ابتعادها عن الفن لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أنها مستمرة في عملها الفني، وأن الفترة المقبلة قد تشهد عددًا من الخطوات والأعمال الجديدة التي تكشف بشكل واضح عدم صحة تلك الشائعات.

ناني سعد الدين تحسم حقيقة ابتعادها عن الفن

وأوضحت الفنانة أن انتشار مثل هذه الأخبار دون الرجوع إليها أو التأكد من حقيقة موقفها يسبب لها حالة من الاستياء، خاصة أن الجمهور قد يتعامل مع هذه المعلومات باعتبارها حقائق، قبل أن يتبين لاحقًا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت ناني سعد الدين أن الفن يمثل جزءًا مهمًا من حياتها ومسيرتها، وأنها لا تفكر في الابتعاد عنه، مشددة على استمرارها في ممارسة عملها والاستعداد لما هو قادم خلال الفترة المقبلة.

إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

وفي خطوة حاسمة، كشفت ناني سعد الدين عن نيتها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، مؤكدة أنها لن تلتزم الصمت تجاه الأخبار غير الصحيحة التي يتم تداولها عنها.

وأشارت إلى أنها ستتعامل مع الأمر من خلال الطرق القانونية، خاصة مع تكرار تداول معلومات غير دقيقة بشأن حياتها ومسيرتها الفنية، لافتة إلى أن نشر الشائعات قد يتسبب في أضرار معنوية ومهنية للفنان.

وأكدت ناني سعد الدين أن اللجوء إلى القانون يأتي من أجل وضع حد لمثل هذه الأخبار، والحفاظ على حقوقها، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالفنانين أو حياتهم المهنية والشخصية.

رسالة ناني سعد الدين للجمهور

وحرصت الفنانة خلال حديثها على طمأنة جمهورها، مؤكدة أنها مستمرة في المجال الفني، وأن ما تردد بشأن ابتعادها عن الفن مجرد شائعة.

وتأتي تصريحات ناني سعد الدين لتضع حدًا للجدل الذي أثير مؤخرًا حول حقيقة ابتعادها عن الفن، بعدما حسمت موقفها بشكل واضح، مؤكدة استمرارها في مشوارها الفني، بالتزامن مع اتجاهها لاتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقف وراء نشر وترويج الشائعات عنها.

وبذلك، أكدت ناني سعد الدين أن غيابها أو عدم ظهورها بصورة مستمرة لا يعني ابتعادها عن الفن، وأن الفترة المقبلة ستكون كفيلة بالكشف عن خطواتها وأعمالها الجديدة، في الوقت الذي بدأت فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع مروجي الأخبار غير الصحيحة.
https://youtube.com/shorts/gL0ulPZZ9ps?si=6iDRZSojTBrwXSLX

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