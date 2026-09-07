تفاصيل احتفالية تخرج دفعة جديدة من حفظة القرآن الكريم بمركز الشيخ الباز أبو سلامة

شارك النائب سيد عبد الجليل في الاحتفالية الدينية التي نظمها مركز الشيخ الباز أبو سلامة لتعليم وإجازة القرآن الكريم، لتخريج دفعة جديدة من حفظة كتاب الله وحملة الإجازات القرأنية، وسط أجواء إيمانية متميزة .

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ عزت طلبة، وبحضور فضيلة الشيخ عبد الخالق العطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية.

وكان من أبرز الحضور باحتفالية اليوم النائب سامي سليم عضو مجلس النواب، الشيخ أشرف سراج، مدير إدارة أوقاف التل الكبير، الأستاذ محمود عبد الرازق عيادة، رئيس قرية القصاصين القديمة، المستشار محمد صقر شوشة، الأستاذ محمد أبو سنة، فضيلة الشيخ محمد الشافعي، معلم القراءات بمحافظة الشرقية.

وقد صرح النائب سيد عبد الجليل عن بالغ اعتزازه بحضور هذه الاحتفالية المباركة، موجّهًا التهنئة لحفظة كتاب الله وأسرهم، ومثمنًا جهود القائمين على المركز في خدمة كتاب الله ، ومشيدًا بدور وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية في دعم وتشجيع النشء على حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه.