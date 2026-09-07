محافظ القاهرة: متابعة يومية لشركات النظافة.. وتقييم دوري لأدائها لضمان رضا المواطنين

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة بصورة يومية لشركات النظافة العاملة بالعاصمة، وجهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع المخلفات والقمامة، وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن، مشيرًا إلى أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة .

وأكد محافظ القاهرة أن منظومة النظافة تقوم على تكامل أدوار الشركات وهيئة النظافة والتجميل وأجهزة المتابعة، مطالبًا جميع المسؤولين والعاملين بمواصلة النزول إلى الشارع وسرعة الاستجابة للملاحظات وشكاوى المواطنين.

محافظ القاهرة

وأضاف محافظ القاهرة أن منظومة النظافة بالقاهرة تحظى باهتمام القيادة السياسية، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت كافة التيسيرات لانجاح منظومة النظافة بهدف تحقيق رضا المواطنين .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع مسئولى شركات النظافة لمتابعة جهود الشركات في أعمال النظافة والجمع من الوحدات السكنية والتجارية، وكيفية تعاملهم مع المخلفات المتولدة يوميًا، ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع، ومدى كفاية عدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية، وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع .

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الفعلي لأداء الشركات علي أرض الواقع والصعوبات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها من أجل حصول المواطنين على أفضل خدمة.

وكلف المحافظ خلال اللقاء إدارات الرصد والتفتيش، والمتابعة الميدانية بإجراء المعاينة الدورية لحالة الشوارع والطرق ومتابعة مدى التزام الشركات بجمع المخلفات وعدم السماح بتراكم المخلفات بالشوارع، مشيراً أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء الشركات العاملة للوقوف على التزامهم وتأدية عملهم على أكمل وجه.

وأكد محافظ القاهرة أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمنظومة، والعمل بروح الفريق، مشيرًا إلى أن الهدف من المتابعة هو معالجة المشكلات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

شهد الاجتماع م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ومسئولى شركتى انفيروماستر المسئولة عن المنطقة الشرقية، وارتقاء المسئولة عن نظافة المنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة، ومسئولى الرصد البيئى.