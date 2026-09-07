قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول: زيادة القيمة المضافة من المنتجات البتروكيماوية
ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين 2026.. الخطوات عبر مصر الرقمية
ننشر توصيات مفتي الجمهورية لتعزيز السلم الأسري ومواجهة العنف ضد المرأة
لاعبو الزمالك بتقنية الذكاء الاصطناعي.. هكذا ظهروا في الثمانينات
بعد بحيرة أونتاريو.. ترامب يسعى لتغيير اسم نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا
هل تأخر استجابة الدعاء دليل على عدم رضا الله؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل: علامة محبة
من حاملة طائرات أمريكية.. ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي لتدمير البحرية الإيرانية
مقبرة من 4500 عام تظهر في سقارة.. ماذا تخبئ من أسرار؟
وضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل لتنظيم العمل المنزلي في مصر.. تفاصيل
تراجع الذهب في الأسواق العالمية.. ماذا يحدث خلف الكواليس وسر التراجع المفاجئ؟
عبد الجليل: إمام عاشور «يتعامل بثقة زائدة» مع الأهلي.. ولو صالح سليم موجود كان الوضع اختلف
متحدث التعليم: كثافة الفصول لن تتجاوز 50 طالبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: متابعة يومية لشركات النظافة.. وتقييم دوري لأدائها لضمان رضا المواطنين

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة بصورة يومية لشركات النظافة العاملة بالعاصمة، وجهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع المخلفات والقمامة، وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن، مشيرًا إلى أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة .
وأكد محافظ القاهرة أن منظومة النظافة تقوم على تكامل أدوار الشركات وهيئة النظافة والتجميل وأجهزة المتابعة، مطالبًا جميع المسؤولين والعاملين بمواصلة النزول إلى الشارع وسرعة الاستجابة للملاحظات وشكاوى المواطنين.

محافظ القاهرة 

وأضاف محافظ القاهرة أن منظومة النظافة بالقاهرة تحظى باهتمام القيادة السياسية، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت كافة التيسيرات لانجاح منظومة النظافة بهدف تحقيق رضا المواطنين .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع مسئولى شركات النظافة لمتابعة جهود الشركات في أعمال النظافة والجمع من الوحدات السكنية والتجارية، وكيفية تعاملهم مع المخلفات المتولدة يوميًا، ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع، ومدى كفاية عدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية، وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع .

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الفعلي لأداء الشركات علي أرض الواقع والصعوبات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها من أجل حصول المواطنين على أفضل خدمة.

وكلف المحافظ خلال اللقاء إدارات الرصد والتفتيش، والمتابعة الميدانية بإجراء المعاينة الدورية لحالة الشوارع والطرق ومتابعة مدى التزام الشركات بجمع المخلفات وعدم السماح بتراكم المخلفات بالشوارع، مشيراً أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء الشركات العاملة للوقوف على التزامهم وتأدية عملهم على أكمل وجه.

وأكد محافظ القاهرة أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمنظومة، والعمل بروح الفريق، مشيرًا إلى أن الهدف من المتابعة هو معالجة المشكلات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

شهد الاجتماع م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، ومسئولى شركتى انفيروماستر المسئولة عن المنطقة الشرقية، وارتقاء المسئولة عن نظافة المنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة، ومسئولى الرصد البيئى.

الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

ترشيحاتنا

الكوليسترول

بتقلل الكوليسترول بقوة.. أفضل الأطعمة لتطهير الدم من الدهون الضارة

سوق السيارات

سوق السيارات يواصل الانتعاش في أغسطس.. ترخيص 67.9 ألف مركبة "زيرو‏"‏

فطائر البرجر

أسرع أكلة مغذية للانش بوكس .. اكتشفى طريقة عمل فطائر البرجر

بالصور

MG الأكثر ترخيصا بين السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس 2026

MG
MG
MG

طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وخطورته على البيئة؟

طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وما خطورته على الطيور والبيئة؟
طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وما خطورته على الطيور والبيئة؟
طائر المينا الهندي.. لماذا يثير القلق في مصر وما خطورته على الطيور والبيئة؟

بتقلل الكوليسترول بقوة.. أفضل الأطعمة لتطهير الدم من الدهون الضارة

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

رجعنا للزمن الجميل.. سر تريند صور الثمانينيات على السوشيال ميديا

رجعنا للزمن الجميل.. سر تريند صور الثمانينيات الذي اجتاح السوشيال ميديا
رجعنا للزمن الجميل.. سر تريند صور الثمانينيات الذي اجتاح السوشيال ميديا
رجعنا للزمن الجميل.. سر تريند صور الثمانينيات الذي اجتاح السوشيال ميديا

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

المزيد