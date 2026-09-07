رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع البنك الآسيوي مجالات الدعم الفني والتمويلي لمشروعات البنية التحتية

بحث رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون، مع وفد رسمي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) برئاسة رئيس الاستثمار للمنطقة كونستانتين ليميتوفسكي، آفاق التعاون المشترك في مجالات الدعم الفني والتمويلي لمشروعات البنية التحتية، والتحول الأخضر والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولي البنك الآسيوي، ومستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، وممثل عن الخارجية المصرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية للهيئة؛ لبحث الفرص الاستثمارية في ظل التطور الذي تشهده المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وأكد شيخون اهتمام الهيئة الكبير بالتعاون مع البنك، لا سيما في ضوء الطلب المتزايد على الاستثمار للاستفادة من الحوافز المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يتطلب توسعات متواصلة بمشروعات المرافق والبنية التحتية، بالإضافة لمشروعات تطوير الموانئ بمشاركة فعالة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن مشروعات التحول الرقمي والطاقة الخضراء.

من جانبه، أعرب كونستانتين ليميتوفسكي عن تطلع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بمشروعات البنية التحتية والمرافق التي تمثل نطاق العمل الرئيسي للبنك، مشيراً إلى امتلاك البنك خبرات واسعة في مشروعات التحول الرقمي والأخضر وجهود تحقيق الاستدامة البيئية عبر تقديم حلول تمويلية مرنة للقطاعين الحكومي والخاص.

وأشاد ليميتوفسكي بما تحققه الهيئة من نجاح في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات، ودورها في تحسين مناخ الأعمال.

يذكر أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو بنك تنمية متعدد الأطراف تأسس بهدف تحسين المخرجات الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، ويركز على تمويل مشروعات الطاقة، والنقل، وتحلية المياه، والتحول الرقمي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.