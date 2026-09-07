ما حكم بيع السلع بسعر أعلى من قيمتها؟.. أمين الإفتاء يحذر

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد حول حكم التاجر الذي يبيع السلع بأسعار أعلى بكثير من قيمتها.

حكم بيع السلع بسعر أعلى من قيمتها

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التاجر له دور مهم في المجتمع، لأنه يتعامل في سلع يحتاج إليها الناس، ومن ثم يجب عليه أن يلتزم بالرفق وتجنب الغش والمبالغة في الأسعار.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الشريعة الإسلامية نهت عن الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «المحتكر ملعون»، موضحًا أن من يتعمد رفع الأسعار على الناس واستغلال حاجتهم يعرض نفسه للوعيد الشديد.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النبي ﷺ حذر من التدخل في أسعار السلع بقصد تغليتها على الناس، لما في ذلك من إضرار بالمجتمع، مؤكدًا أن على التاجر أن يكتفي بالربح المعقول وأن ييسر على الناس.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن التيسير في المعاملات سبب لنيل البركة ودعاء النبي ﷺ، بينما التعسير واستغلال الناس سبب للعقوبة، داعيًا التجار إلى التحلي بالقناعة والرحمة في تعاملاتهم.