بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل الأسبوع على انخفاض

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أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات جلسة اليوم الإثنين على تراجع، إذ انخفض مؤشر مازي بنسبة 0.46 % ليغلق عند مستوى 18,705.43 نقطة، لتتقلص خسائره منذ بداية العام إلى 0.75%.

كما تراجع مؤشر مازي 20 بنسبة 0.92 % إلى 1,350.12 نقطة، وانخفض مؤشر مازي ESG بنسبة 0.44 %إلى 1,386.88 نقطة، بينما استقر مؤشر مازي للشركات ذات الرسملة المتوسطة والصغرى عند 1,805.35 نقطة.

وعلى مستوى القطاعات، تراجعت مؤشرات 14 قطاعًا، تصدرها قطاع خدمات النقل بانخفاض 1.6%، ثم قطاع الحراجة والورق بنسبة 1.45 %.

في المقابل، ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات، بقيادة قطاع الصناعة الصيدلية بنسبة 2.77 %، وتلاه قطاع المشروبات بنسبة 2.14 %.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات بالسوق نحو 176.57 مليون درهم

وبالنسبة للقيمة السوقية، بلغت رسملة بورصة الدار البيضاء نحو 1.1 تريليون درهم بنهاية الجلسة.