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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي يكشف توجيهات رئيس الوزراء بشأن تخضير القاهرة وتشجير الطريق الدائري

نشأت الديهي يكشف توجيهات مدبولي بشأن تخضير القاهرة وتشجير الطريق الدائري
نشأت الديهي يكشف توجيهات مدبولي بشأن تخضير القاهرة وتشجير الطريق الدائري
شيماء جمال

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدأ اليوم في تفعيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن العمل على تخضير القاهرة وزيادة المساحات الخضراء، من خلال البدء في تشجير الطريق الدائري وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن رئيس الوزراء وجه بالاستعانة بالاستشاريين والمتخصصين في مجال التشجير، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل تضم المكاتب الاستشارية المعنية، للبدء في إعداد نموذج نمطي لتشجير مختلف الطرق الرئيسية والمحاور، على أن يتم اختيار أنواع الأشجار والنباتات المناسبة وفقًا لما يحدده المتخصصون.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تمثل بداية لما وصفه بـ«ثورة خضراء» في مصر، مؤكدًا أهمية وضع رؤية متكاملة للتوسع في المسطحات الخضراء، والاستفادة من أراضي الدولة غير المستغلة بعد حصرها، مع تعويض جهات الولاية عليها، إلى جانب دراسة استغلال مياه الصرف المعالجة في ري هذه المسطحات.
وشدد الديهي على أن نجاح خطة التشجير لا يتوقف على زراعة الأشجار فقط، وإنما يتطلب توفير منظومة متكاملة للرعاية والصيانة والمتابعة، قائلًا إن هناك أشجارًا ونخيلًا يتم زراعتها ثم تموت بسبب غياب الرعاية اللازمة.
وأكد الديهي ضرورة التوقف عن قطع الأشجار، مشددًا على أن الأشجار التي يتم فقدها لا يمكن تعويضها بسهولة، خاصة أن زراعة شجرة جديدة تحتاج إلى سنوات حتى تصل إلى الحجم الذي كانت عليه الشجرة التي تم قطعها.
ودعا إلى وجود تنسيق ومتابعة مستمرة بين الأحياء ووزارة الزراعة والجهات المعنية، والاستعانة بالخبراء لتحديد الأنواع المناسبة للزراعة في كل منطقة، بما يضمن الحفاظ على الأشجار واستدامتها.
ولفت إلى أن قطع الأشجار يرتبط أيضًا بخسائر بيئية واقتصادية، مشيرًا إلى أن إنتاج الفحم النباتي يحتاج إلى كميات كبيرة من الأخشاب، وهو ما يعني فقدان أعداد كبيرة من الأشجار، مؤكدًا أن الحفاظ على الثروة الشجرية يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من خطة الدولة للتوسع في التشجير.

نشأت الديهي مدبولي تخضير القاهرة تشجير الطريق الدائري الطريق الدائري الدائري

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