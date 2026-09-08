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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ابراهيم ربيع: الحصار الدولي للإخوان رد اعتبار الشعب المصري وضرب أركان التنظيم

ابراهيم ربيع: الحصار الدولي للإخوان رد اعتبار الشعب المصري وضرب أركان التنظيم بزلزال
ابراهيم ربيع: الحصار الدولي للإخوان رد اعتبار الشعب المصري وضرب أركان التنظيم بزلزال

قال إبراهيم ربيع، الخبير في شئون الجماعات المتطرفة، إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أصبح مأزومًا الآن بسبب الحصار من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا التي بدأت بحظر الأنشطة المالية والحقوقية لهذا التنظيم.


وأضاف "ربيع" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "حدث خلال الايام الأخيرة أن الدول الغربية وأمريكا نفسها بدأت تصنف الجماعة كجماعة ارهابية وكذلك ألمانيا وفرنسا نفسهم أخذوا اجراءات ضدها".

وتابع "كل هذه الإجراءات رد الاعتبار للشعب المصري الذي قام بثورة 30 يونيو وضرب أركان التنظيم بزلزال ورفع شعار تصفية لا تسوية بعدما عرف الشعب المصري بأن هذا التنظيم خطر وينبغي طرده لأنه خطر على تماسك الدولة والمجتمع وبناء عليه لازم نأخذ موقف واستجاب الذراع اليمنى للشعب المصري وهو الجيش وأنهى هذا العصر السيئ في تاريخ الدولة المصرية وهو وجود تنظيم إرهابي يحكمه".

ابراهيم ربيع الحصار الشعب المصري زلزال الولايات المتحدة الأمريكية الإخوان

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