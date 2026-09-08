الأنبا عمانوئيل يشهد فعاليات مؤتمر الشباب الإيبارشي بالغردقة | صور

بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة – الأقصر وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وتحت شعار "HOW TO WIN - كيف تنتصر؟" ( رؤ 21 : 7)، أقيمت فعاليات مؤتمر الشباب الإيبارشي، بمدينة الغردقة.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا معطي، والأب سامي أسعد، مسؤولي لجنة الشباب بالإيبارشية، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

تناول المؤتمر مفهوم الانتصار الحقيقي، الذي لا يعني غياب التحديات، بل القدرة على مواجهتها بإيمان ووعي، مستندين إلى كلمة الله، ونعمته وروح الشركة مع الكنيسة، والمجتمع.

ألقى محاضرات المؤتمر الأب فرنسيس حلمي، والدكتور عماد حليم، حيث احتوت اللقاءات على عدد من التحديات الروحية، والنفسية، والاجتماعية التي يواجهها الشباب، وسبل مواجهتها بإيمان.

تضمن المؤتمر المحاضرات التكوينية، وورش العمل، والنقاشات المفتوحة، إلى جانب الأنشطة الجماعية لبناء روح الفريق، كما شمل المؤتمر أيضًا برنامجًا روحيًا تضمن القداس الإلهي اليومي، ورتبة التوبة، وأوقاتًا للصلاة، والتأمل، وممارسة سر الاعتراف، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية، والاستمتاع بشواطئ الغردقة.