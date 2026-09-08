محافظ الإسماعيلية يتابع المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بإحدى الشركات اليابانية

تابع اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية جهود جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، بالتنسيق والتعاون مع إحدى الشركات اليابانية لصناعة الضفائر الكهربائية للسيارات بمدينة العاشر من رمضان، بتوفير فرص عمل جادة لشباب المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم،

وكان جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية قد أعلن في وقت سابق عن توافر عدد ١٠٠ فرصة عمل شاغرة بإحدى الشركات اليابانية الشهيرة لصناعة الضفائر الكهربائية.

وأوضحت دعاء علي مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، أنه تم اجراء المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية لعدد ٢٠ شابًا وفتاة من أبناء المحافظة المتقدمين للوظائف، يوم الثلاثاء الماضي، وتم قبول عدد ١٠ شابًا وفتاة ممن انطبقت عليهم الشروط .

مضيفة أنه تم اجراء المرحلة الثانية من المقابلات الشخصية يوم الأحد الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ لعدد ٤٨ شابًا وفتاة من المتقدمين للوظائف وتم قبول عدد ١٥ شابًا وفتاة ممن انطبقت عليهم الشروط.

ويأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.