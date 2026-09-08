قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بألوان علم مصر.. عروض جوية مبهرة في سماء العلمين
مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء مطار العلمين بحضور الرئيس السيسي
رافال الفرنسية تبهر الحضور بعروض جوية في سماء العلمين خلال معرض الطيران والفضاء
أديداس الألمانية تتراجع عن إعلان أظهر جنديا إسرائيليا قاتلا كضحية لحرب غزة
عروض جوية مبهرة تزين سماء العلمين في معرض الطيران والفضاء 2026 بحضور الرئيس السيسي ونظيره القبرصي
الرئيس السيسي يشاهد عرضًا جويًا مبهرًا خلال افتتاح معرض العلمين للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يشاهدان عروضا جوية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات التعاون في مشروع الربط الكهربائي
وصول الرئيس السيسي لافتتاح النسخة الثانية من معرض العلمين للطيران والفضاء| شاهد
الأحد.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن بالحي المميز في مدينة السادات
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان بمطار العلمين الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التعاون بين مصر وقبرص يعزز استقرار شرق المتوسط

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية القبرصية تمضي نحو مزيد من التوسع، في ظل حرص قيادتي البلدين على تحويل الروابط السياسية والتاريخية إلى مشروعات وشراكات عملية تحقق عائدًا مباشرًا على الشعبين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

وأوضح أن قطاع الطاقة يأتي في مقدمة المجالات التي يمكن أن تشهد نقلة نوعية في التعاون بين القاهرة ونيقوسيا، خاصة في ضوء تنامي الشراكة في مجال الغاز الطبيعي، معتبرًا أن التنسيق بين البلدين في هذا القطاع يعزز مكانتهما داخل منظومة الطاقة الإقليمية، ويدعم الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة شرق المتوسط.

وأشار شعبان رأفت عبد اللطيف إلى أن التنسيق السياسي بين القاهرة ونيقوسيا يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن مصر تواصل التحرك من أجل خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي. وشدد على أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة الملفات، وأن الحل المستدام يرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع رفض تهجير الفلسطينيين.

التعاون المصري القبرصي يمثل جزءًا من رؤية أوسع للتنسيق الإقليمي 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التعاون المصري القبرصي يمثل جزءًا من رؤية أوسع للتنسيق الإقليمي، لاسيما من خلال الآلية الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان، والتي أثبتت أهميتها في التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل على تطوير هذا المسار وعدم قصره على مجال واحد.

شعبان رأفت مجلس الشيوخ العلاقات المصرية القبرصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

جاريدو

سبب وجود جاريدو في مباراة غزل المحلة بعد إقالة المدير الفني

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الزمالك

الزمالك يعلن التعاقد مع راعٍ جديد

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

ترشيحاتنا

المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

مفاجأة في الكرة الذهبية.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

القدرة الرياضية

بمشاركة 10 أندية.. انعقاد الجمعية التأسيسية للاتحاد المصرى للقدرة الرياضية

ريال مدريد

ريال مدريد ينفي منع الأعلام الإسبانية من دخول سانتياجو برنابيو

بالصور

مسيرات انتحارية وصواريخ ومقذوفات في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء
مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض العلمين للطيران والفضاء

مع بداية الدراسة.. استشاري: 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم
مع بداية الدراسة.. استشاري 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن الريكفورد؟

فيلم حوار مع البحر يثير اهتمام الحضور فى مهرجان فينيسيا

فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر
فيلم حوار مع البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد