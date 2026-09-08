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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مبادرة «إحنا أهل».. حماة الوطن يتكفل بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالجيزة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

أعلن حزب حماة الوطن بالجيزة إطلاق مبادرة «إحنا أهل» للتكفل بسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بالمدارس الحكومية، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية ومساندةً للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

مبادرة احنا أهل بحزب حماة الوطن

وتستهدف المبادرة الطلاب غير القادرين في مناطق الجيزة والدقي والعجوزة وإمبابة، في إطار حرص النائب عمرو رشاد على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، والتأكيد على أن الظروف الاقتصادية لا ينبغي أن تحول دون حصول أي طالب على حقه في التعليم.

سداد مصروفات حكومية

وأكد النائب عمرو رشاد رئيس قطاع وسط الجيزة أن المبادرة أن التعليم حق للجميع، وأولادنا مسؤوليتنا، مشيرة إلى أن دعم الطلاب ومساندة الأسر غير القادرة يمثلان جزءًا من المسؤولية المجتمعية، ويعكسان أهمية التكافل بين أبناء المجتمع.

وتأتي مبادرة «إحنا أهل» انطلاقًا من شعارها: «إحنا أهل.. وسند لبعض»، لتؤكد أن خدمة المواطنين والوقوف إلى جانب الأسر الأكثر احتياجًا مسؤولية مشتركة، وأن الاستثمار في تعليم الأبناء هو استثمار في مستقبل المجتمع.

حماة الوطن حزب حماة الوطن البرلمان النواب مجلس النواب

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