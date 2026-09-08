لاستكمال الكثافات.. محافظ الفيوم يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 218 درجة

اعتمد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم تخفيض الحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام الحكومية التي لم تستكمل كثافاتها خلال المرحلتين الاولى والثانية من التنسيق للعام الدراسي 2026 -2027 ليصبح 218 درجة.

ويأتي القرار لاستكمال الكثافات الطلابية بهذه المدارس بما يتفق مع احتياجاتها وذلك وفقا للمذكرة التي عرضها الدكتور وائل عبد الباري هراس مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم على المحافظ.



مدارس شرق الفيوم

شملت المدارس التي تقرر خفض الحد الادنى للقبول بها مدرسة الفيوم الثانوية بدمو ومدرسة الفيوم الجديدة الثانوية، ومدرسة العدوة الثانوية التابعة لادارة شرق الفيوم التعليمية.



مدارس إطسا وسنورس

وفي ادارة اطسا التعليمية شمل القرار مدرسة مصطفى كامل الثانوية بينما شمل في ادارة سنورس التعليمية مدرسة عويس عليوه الثانوية.



مدارس إبشواي ويوسف الصديق

وفي ادارة ابشواي التعليمية شمل القرار مدرسة العجميين الثانوية بنين ومدرسة السنجا الثانوية بنين، كما تضمن القرار مدارس ادارة يوسف الصديق التعليمية وهي مدرسة يوسف كحك الثانوية ومدرسة والي ميزار الثانوية ومدرسة الشهيد منصور غيضان الثانوية.



مدارس طامية

وفي ادارة طامية التعليمية شمل القرار مدرسة الشهيد موسى عوض ومدرسة اللواء احمد عبد التواب بالعزيزية.

ويأتي تخفيض الحد الادنى للقبول بهذه المدارس بهدف استكمال الاعداد المستهدفة بها بعد عدم اكتمال كثافاتها خلال المرحلتين الاولى والثانية من تنسيق القبول بالتعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2026 2027. وأكد القرار أن القبول بالمدارس المحددة سيكون وفقا للحد الادنى الجديد البالغ 218 درجة بما يسهم في استكمال كثافات الفصول بالمدارس التي لم تستوف اعدادها خلال مراحل التنسيق السابقة ويتيح للطلاب الحاصلين على المجموع المقرر التقدم للالتحاق بها وفق الضوابط المنظمة للعملية التعليمية.