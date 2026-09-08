سبتة.. إسبانيا تعيد 21 مهاجرًا إلى المغرب بعد رشق دورية عسكرية بالحجارة

أعادت السلطات الإسبانية إلى المغرب 21 مهاجرًا بعد تحديد هوياتهم على خلفية مشاركتهم في رشق دورية عسكرية بالحجارة في جيب سبتة، شمال أفريقيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في الحرس المدني الإسباني.

وقالت المصادر إن الحادث وقع مساء السبت، 6 سبتمبر، في شاطئ «ترامبولين»، الذي يعد من نقاط تجمع المهاجرين الذين لا يزالون يعيشون في شوارع سبتة، بعد موجة التدفق الجماعي التي شهدها الجيب أواخر يوليو الماضي.

وأوضحت أن جنودًا أبلغوا عن تعرضهم للرشق بالحجارة، قبل أن يتدخل الحرس المدني لتحديد هوية المتورطين، الذين عادوا طواعية إلى المغرب، مشيرة إلى أن الواقعة انتهت من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، اندلعت في البداية مشاجرات بين عدد من الشبان المهاجرين، قبل أن تقوم مجموعة منهم برشق دورية عسكرية كانت متمركزة في المنطقة بالحجارة. وعندما تدخل الحرس المدني لفض الاشتباك، تعرض عناصره بدورهم للرشق بالمقذوفات، ما أسفر عن توقيف الشبان المغاربة الـ21.

وتأتي الواقعة بعد أيام من حادث مماثل، إذ ألقى الحرس المدني الإسباني في 2 سبتمبر القبض على مهاجرين مغربيين، تتراوح أعمارهما بين 20 و30 عامًا، في شاطئ «ترامبولين»، ووجهت إليهما اتهامات بالاعتداء على عناصر أمن تدخلوا لفض شجار.

وشهدت المنطقة أيضًا تسجيل حالات طعن متكررة، على خلفية اشتباكات بين مهاجرين يقيمون في الشوارع، ما زاد من حدة التوتر في الجيب الإسباني.

آلاف المهاجرين لا يزالون في سبتة

ورغم مغادرة الغالبية العظمى من المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة خلال موجة التدفق الجماعي أواخر يوليو، لا يزال نحو 5 آلاف مهاجر وفق تقديرات الحكومة المركزية، وما يصل إلى 10 آلاف وفق السلطات المحلية، موجودين في الجيب.

وشهدت سبتة، التي تبلغ مساحتها نحو 18.5 كيلومتر مربع ويقطنها نحو 80 ألف نسمة، سلسلة من الحوادث المتوترة منذ موجة التدفق، من بينها مواجهات مرتبطة برشق الدوريات العسكرية بالحجارة وعمليات توقيف وإعادة إلى المغرب.

كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين شاركوا في احتجاجات نظمها سكان محليون للمطالبة برحيل المهاجرين.

وتواجه الحكومة الإسبانية انتقادات متزايدة من أحزاب المعارضة، ولا سيما اليمين واليمين المتطرف، بسبب طريقة تعاملها مع أزمة المهاجرين في سبتة، في وقت تسعى فيه إلى تسريع عمليات إعادة المهاجرين إلى المغرب.