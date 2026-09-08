محافظ البحر الأحمر يستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بسرعة فحصها وحلها

واصل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لقاءاته الدورية مع المواطنين، حيث عقد اليوم اجتماعًا لبحث عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة من أبناء المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن الاستماع إلى المواطنين والتعامل الجاد مع مطالبهم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أهمية سرعة بحث الشكاوى والتنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية تحفظ حقوق المواطنين وتحقق الصالح العام.

شكاوى متنوعة في المرافق والخدمات والصحة

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، من بينها شكوى بشأن وجود متأخرات خاصة بالمرافق لإحدى الوحدات السكنية بمدينة القصير، ومطالب تتعلق بصرف الزيادة السنوية للعاملين بالمناطق النائية بإحدى الجهات الخدمية.

كما تناول اللقاء عددًا من الطلبات الخاصة برفع مخالفات لاستكمال إجراءات التصالح، إلى جانب شكوى بشأن مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة بمستشفى الغردقة العام، فضلًا عن مجموعة من الموضوعات الخدمية والإدارية والاجتماعية الأخرى.

توجيهات بسرعة فحص الشكاوى

ووجّه محافظ البحر الأحمر الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص ودراسة جميع الشكاوى والطلبات المعروضة، وبحث الحلول والإجراءات المناسبة لكل حالة، واتخاذ ما يلزم في إطار القانون، بما يضمن تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية للوصول إلى حلول مناسبة للموضوعات المطروحة.

وأكد الدكتور وليد البرقي استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين، ومتابعة ما يتم عرضه من شكاوى وطلبات، والعمل على الوصول إلى حلول مناسبة لها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بالأداء التنفيذي وتحقيق رضا المواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

حضور القيادات التنفيذية

حضر اللقاء ماجدة حنا، نائب المحافظ، واللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، والمهندسة نور الهدى محمد، رئيس مدينة رأس غارب، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وهيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، و علي إبراهيم، مدير مكتب خدمة المواطنين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.