أمير هشام يتغني بهدف محمد إسماعيل في مرمي أبو قير

نجح محمد إسماعيل مدافع نادي الزمالك، في إحراز الهدف الأول لفريقه في مرمي أبو قير للأسمدة، في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

و علق الإعلامي أمير هشام عن هدف محمد إسماعيل كاتبا عبر فيسبوك :هدف حلو للزمالك عن طريق محمد اسماعيل وبعد مهارة مميزة من بنتايج.

وجاء الهدف عن طريق ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها محمود بنتايك بكرة عرضية شتتها الدفاع نحو بنتايك الذي أخذ الكرة وبمجهود فردي رائع ومهارة رائعة اخترق الدفاع ومن ثم عرضية من داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة على الطائر محمد إسماعيل سكنت أعلى الزاوية اليسرى.