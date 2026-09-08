خزل المعدة مرض غامض.. اعرف أهم المعلومات عنه

يعد خزل المعدة من المشكلات الصحية التي لا يعرفها الكثير من الاشخاص رغم انتشارها بنسبة لا يستهان بها لذا نلقي الضوء في هذا الموضوع على أهم المعلومات عنها.

ووفقا لما جاء في موقع brownhealth فإن خزل المعدة هو حالة لا تعمل فيها عضلات المعدة بشكل صحيح، مما يؤدي إلى بطء إفراغ المعدة .

يُعتبر اضطراباً هضمياً مزمناً، ويُعرَّف بأنه غثيان شديد، وقيء، وانتفاخ، وألم في البطن، دون وجود انسداد ميكانيكي في مخرج المعدة.

يُعتبر مرض خزل المعدة عمومًا من الأمراض التي لا يتم تشخيصها بشكل كافٍ فالحالات المشخصة نادرة، إذ وجدت مراجعة منهجية لـ 13 دراسة أن معدل انتشاره يتراوح بين 13.8 و267.7 لكل 100,000 بالغ.

وتشير بيانات أخرى إلى أن مرضى خزل المعدة غالبًا ما يمكثون في المستشفى لفترات طويلة ومكلفة.

أسباب خزل المعدة

لا يُعرف سببٌ لنحو ثلث حالات خزل المعدة وعمومًا، نجد أن تلف العصب المبهم، الذي يتحكم بعضلات المعدة، قد يؤدي إلى ضعف العضلات وخزل المعدة وقد يتضرر العصب إما بسبب حالة صحية مزمنة، مثل داء السكري ، أو عدوى، أو كمضاعفات لجراحة إضافةً إلى ذلك، قد تُبطئ بعض الأدوية، مثل البروجسترون، وحاصرات قنوات الكالسيوم، ومضادات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 ، فضلًا عن المخدرات والنيكوتين، عملية إفراغ المعدة.