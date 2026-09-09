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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخميس 10 سبتمبر.. الساعة 7 مساءً الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن بعد غدًا الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً، هو الموعد النهائي لغلق باب تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي: www.tansik.digital.gov.eg

وتهيب الوزارة بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم حتى الآن، سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واستكمال تسجيل الرغبات قبل الساعة السابعة مساءً بعد غدًا الخميس، مع ضرورة مراجعة وترتيب الرغبات بعناية والتأكد من حفظها بعد إتمام عملية التسجيل.

كما توضح الوزارة أن تسجيل الرغبات إلكترونيًا لا يمثل بمفرده إجراءً كافيًا لاستكمال تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، ولا يُعتد بالتنسيق إلا بعد تسليم ملف الطالب متضمنًا الأوراق والمستندات الرسمية الأصلية والمعتمدة إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وتشدد الوزارة على ضرورة قيام جميع الطلاب الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيًا ولم يسلموا ملفاتهم حتى الآن، بسرعة تسليم ملفاتهم ومستنداتهم الرسمية إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، لاستكمال إجراءات التنسيق والاعتداد بتسجيل رغباتهم.

وتدعو الوزارة الطلاب إلى الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل، واستكمال تسليم الملفات والمستندات المطلوبة، والاعتماد على موقع التنسيق الإلكتروني والمصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات والتحديثات الخاصة بالتنسيق.

تنسيق الجامعات تنسيق الشهادات المعادلة التعليم العالي

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