الخميس 10 سبتمبر.. الساعة 7 مساءً الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن بعد غدًا الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً، هو الموعد النهائي لغلق باب تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي: www.tansik.digital.gov.eg

وتهيب الوزارة بالطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل رغباتهم حتى الآن، سرعة الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني واستكمال تسجيل الرغبات قبل الساعة السابعة مساءً بعد غدًا الخميس، مع ضرورة مراجعة وترتيب الرغبات بعناية والتأكد من حفظها بعد إتمام عملية التسجيل.

كما توضح الوزارة أن تسجيل الرغبات إلكترونيًا لا يمثل بمفرده إجراءً كافيًا لاستكمال تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، ولا يُعتد بالتنسيق إلا بعد تسليم ملف الطالب متضمنًا الأوراق والمستندات الرسمية الأصلية والمعتمدة إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وتشدد الوزارة على ضرورة قيام جميع الطلاب الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيًا ولم يسلموا ملفاتهم حتى الآن، بسرعة تسليم ملفاتهم ومستنداتهم الرسمية إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، لاستكمال إجراءات التنسيق والاعتداد بتسجيل رغباتهم.

وتدعو الوزارة الطلاب إلى الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل، واستكمال تسليم الملفات والمستندات المطلوبة، والاعتماد على موقع التنسيق الإلكتروني والمصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات والتحديثات الخاصة بالتنسيق.