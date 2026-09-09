قرار عاجل في محاكمة 25 متهما بخلية التجمع الإرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 25 متهما، في القضية 268 لسنة 2025 جنايات التجمع، لجلسة 3 أكتوبر المقبل ، لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهم الأول وآخرين قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.