دقيقة حداد للاعبي نادي نبروه الرياضي على روح لاعبين فريق طلخا الرياضي

وقف لاعبو نادي نبروه الرياضي دقيقة حداد على روح لاعبين فريق نادي طلخا مواليد

2011 من أبناء المدينة والذين لقوا مصرعهم غرقًا بمصيف جمصة خلال تواجدهم رفقة الفريق .

وحرص لاعبي نبروه قبل انطلاق مباراتهم مع فريق بلطيم بالدوري الممتاز ب على الوقوف دقيقة حداد على ارواح اللاعبين حاملين صورة للاعبين المتوفيين مما قرأوا الفاتحه على ارواحهما

وهتف جماهير نادي نبروه قبل بدأ المباراة "في الجنة ياشهدا" وسط تفاعل كبير من جانب لاعبي نادي بلطيم المنافسين الذي حرصوا على تعزية جماهير نبروه.

يذكر أن نادي نبروه الرياضي برئاسة أحمد ابو ضحى، يحتل الترتيب الخامس برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه خلال المباراة الأولى في مواجهة سمنود بهدفين مقابل لاشئ.

ونجحت فرق الإنقاذ بمصيف جمصة في انتشال جثامين الاعبين احمد محمد احمد الصباحي 17عاما مقيم نبروة، واللاعب عبدالله عمر ابو طالب من نبروة 14 عاما والذين لقوا مصرعهم غرقًا.