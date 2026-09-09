محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال الإنشاءات بموقف الأقاليم الجديد

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال مشروع إنشاء موقف سيارات الأجرة الإقليمي الجديد بمدينة الخارجة

وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل الداخلي والإقليمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، و جهاد متولي رئيس المركز.

وشددت على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتبقية لتحديد مسارات دخول وخروج الحافلات، و استكمال الخدمات الخاصة بالموقف والتي تشمل كافيتريات و دورات مياه و منطقة انتظار السيارات خارج الموقف، لتحقيق السيولة المرورية بالطريق المار أمام الموقف بعد الافتتاح الرسمي.

من ناحية أخرى، تفقدت المحافظ أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمبنى ( جريدة الجمهورية سابقًا) التي تنفذها مديرية الإسكان؛ لإنشاء مشروع سكن فندقي يضم ٦٩ غرفة بالإضافة إلى عدد من المحال التجارية والمكاتب الإدارية، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة ودعم الموارد المحلية.

ووجهت مجدي بسرعة الانتهاء من التعديلات المطلوبة لإنشاء سور و لاندسكيب ومنطقة أنشطة مفتوحة لخدمة المشروع و إتاحة خدمات متنوعة.