محمد أضا: بيراميدز أصبح فريقًا مرعبًا.. وإسلام ريشة أثبت أنه حارس كبير

أشاد الإعلامي محمد طارق أضا، بالمستوى الذي ظهر عليه إسلام ريشة، حارس مرمى الجونة، خلال مواجهة بيراميدز، مؤكدًا أنه قدم أداءً مميزًا وتألق بشكل لافت.

وقال أضا عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، : "إسلام ريشة حارس الجونة تألق أمام بيراميدز، شال أكتر من كورة، فهو حارس كبير".

وأكد أضا أن الموسم الحالي يشهد ظهور أكثر من حارس بمستوى متميز خلال مباريات الدوري، وهو ما يساهم بشكل كبير في تدعيم المنتخب الوطني.

وأضاف أضا: "الموسم الحالي شهد ظهور أكثر من حارس بمستوى متميز خلال مباريات الدوري، وهو ما يساهم بشكل كبير في تدعيم المنتخب".

وتحدث أضا عن فريق بيراميدز، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه الفريق خلال الموسم الحالي، قائلًا: "بيراميدز أصبح فريق مرعب، بداية من حارس المرمى حتى خط الهجوم، بيراميدز السنة دي مركز بشكل كبير في الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا".