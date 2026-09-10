في اللانش بوكس.. حضري لأطفالك مافن البيتزا بمذاق لا يقاوم

مافن البيتزا من الأكلات التي يمكنك تقديمها لأطفالك خلال اليوم الدراسي في لانش بوكس المدرسة بمذاق لذيذ ولا يقاوم.

قدمت الشيف نورا السادات، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مافن البيتزا فيما يلي:

مقادير مافن البيتزا



● بيض

● دقيق

● بيكنج بودر

● زيت

● لبن

● ملح وفلفل أسود

● فلفل ألوان مكعبات صغيرة

● زيتون أسود شرائح

● جبنة بيضاء

● صلصة طماطم

● ثوم

طريقة تحضير مافن البيتزا



يخلط الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والفلفل

يضاف البيض واللبن ويقلب كل الخليط

يضاف الزيتون والفلفل الألوان ويقلب كل الخليط

يصب الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك

تخلط صلصة الطماطم والثوم والملح والفلفل

يضاف خليط الصلصة وقطع الجبنة على وجه المافن

يوضع في الفرن حتى تمام النضج