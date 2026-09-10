هل تشعر بالتعب طوال الوقت .. 12 سببًا شائعًا للإرهاق ومتى تحتاج لفحص الغدة الدرقية؟

يُعد الشعور بالتعب والإرهاق المستمر من الشكاوى الشائعة التي يعاني منها كثير من الأشخاص، لكن التعب الذي يستمر رغم الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى التقييم الطبي.

متى يكون التعب المستمر غير طبيعي؟

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أوضح عدد من الأطباء أن أسباب التعب المستمر يمكن تقسيمها إلى 12 فئة رئيسية، تتراوح بين مشكلات الصحة النفسية ونقص الفيتامينات والمعادن، وصولًا إلى اضطرابات الغدة الدرقية والسكري وأمراض الكلى.

يختلف التعب الناتج عن يوم عمل شاق عن الإرهاق غير المعتاد، إذ أوضح طبيب الأسرة دين إيجيت أن التعب الذي يستمر حتى بعد ليلة نوم طويلة أو عطلة نهاية أسبوع مريحة قد يشير إلى وجود مشكلة صحية تستدعي البحث عن سببها، ومن ابرزها:

- الاكتئاب ومشكلات الصحة النفسية:

يأتي الاكتئاب ضمن الأسباب الشائعة للشعور بالتعب المستمر، ولا يقتصر الأمر على انخفاض الحالة المزاجية، إذ يمكن أن يصاحبه إرهاق شديد وفقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة المعتادة.

وقد يصاحب ذلك أعراض أخرى مثل اضطرابات النوم، وانخفاض تقدير الذات، وفقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت تمنح الشخص شعورًا بالسعادة.

كما يمكن أن تسبب بعض الأدوية، ومنها بعض مضادات الاكتئاب، الشعور بالنعاس أو التعب لدى بعض الأشخاص.

متى يكون التعب المستمر غير طبيعي؟

- الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم:

قد لا يكون الشخير مجرد مشكلة مزعجة أثناء النوم، ففي بعض الحالات يمكن أن يكون علامة على انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

وتحدث الحالة عندما ترتخي عضلات الحلق أثناء النوم وتؤدي إلى انسداد مجرى الهواء لفترات قصيرة، ما يسبب توقف التنفس بصورة متكررة ويؤثر على جودة النوم.

وبالتالي قد يستيقظ الشخص وهو يشعر بالإرهاق رغم نومه لعدد ساعات كافٍ.

ومن العلاجات المستخدمة في بعض الحالات جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر «CPAP»، إلى جانب بعض التغييرات الصحية التي قد تساعد على تحسين التنفس أثناء النوم وفقًا لحالة المريض.

- نقص الحديد والخضراوات الورقية:

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى الشعور المستمر بالتعب، لأن الحديد من المعادن الضرورية لنقل الأكسجين في الدم.

ويوجد الحديد في مصادر غذائية متعددة، من بينها اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى الفاصوليا والعدس والسبانخ.

وقد يؤدي النقص الشديد إلى الإصابة بفقر الدم، الذي يمكن أن يصاحبه شحوب الجلد، وضيق التنفس، والإرهاق، بينما قد يسبب النقص الأقل حدة شعورًا بالتعب أيضًا.

وتكون النساء أكثر عرضة لنقص الحديد، خاصة مع غزارة الدورة الشهرية التي قد تؤدي إلى فقدان كميات أكبر من الحديد.

ومن الأعراض الأخرى التي قد ترتبط بنقص الحديد تساقط الشعر.

متى يكون التعب المستمر غير طبيعي؟

- نقص فيتامين B12 وحمض الفوليك:

يمكن أن يرتبط نقص فيتامين B12 أيضًا بالإرهاق، إذ يلعب هذا الفيتامين دورًا مهمًا في تكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الجهاز العصبي.

ويتركز فيتامين B12 بصورة أساسية في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان، ولذلك قد يكون الأشخاص الذين يتبعون نظامًا نباتيًا أكثر عرضة لنقصه إذا لم يحصلوا عليه من مصادر مناسبة.

وقد تظهر أعراض النقص تدريجيًا، ومن بينها التعب والصداع ومشكلات الهضم وصعوبة التركيز، بينما يمكن أن يؤدي النقص الشديد والمستمر إلى مشكلات عصبية.

كما يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك إلى أعراض مشابهة، وهو موجود في الخضراوات الورقية الداكنة والبقوليات وبعض الحبوب المدعمة.

- نقص فيتامين D:

يرتبط انخفاض مستويات فيتامين D أيضًا بالشعور بالتعب لدى بعض الأشخاص.

ويحصل الجسم على معظم فيتامين D من التعرض لأشعة الشمس، مع وجود كميات أقل في بعض الأطعمة، ومنها الأسماك الدهنية.

ويُنصح الأشخاص الذين يشتبهون في وجود نقص لديهم بإجراء الفحوصات الطبية المناسبة قبل تناول المكملات بجرعات مرتفعة.

متى يكون التعب المستمر غير طبيعي؟

- النظام الغذائي الغني بالأطعمة فائقة التصنيع:

قد يكون النظام الغذائي أحد العوامل التي تؤثر على مستويات الطاقة، خاصة عند الاعتماد بشكل كبير على الأطعمة فائقة التصنيع والغنية بالسكريات والملح والدهون المشبعة.

وأوضح خبراء أن بعض الوجبات قد تمنح الجسم ارتفاعًا سريعًا في الطاقة يعقبه انخفاض، ما قد يزيد الشعور بالخمول لدى بعض الأشخاص.

لذلك ينصح بالاعتماد بصورة أكبر على الفواكه والخضراوات والأسماك وغيرها من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ضمن نظام غذائي متوازن.

- عدم شرب كمية كافية من الماء:

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الشعور بالتعب والصداع والتأثير على وظائف المخ.

ويحتاج الجسم إلى الحصول على السوائل بصورة منتظمة على مدار اليوم، بينما قد يؤدي الاعتماد المفرط على المشروبات التي تحتوي على الكافيين بدلًا من الماء إلى زيادة المشكلة لدى بعض الأشخاص.

متى يكون التعب المستمر غير طبيعي؟

- قصور الغدة الدرقية:

من أبرز الأسباب الطبية التي تستحق الانتباه عند وجود تعب مستمر اضطرابات الغدة الدرقية.

وتنتج الغدة الدرقية، الموجودة في مقدمة الرقبة، هرمونات مهمة للعديد من وظائف الجسم، وعندما لا تنتج كمية كافية من هذه الهرمونات تحدث حالة تُعرف باسم قصور الغدة الدرقية، والتي قد تسبب الإرهاق.

وقد يكون قصور الغدة الدرقية ناتجًا عن اضطراب مناعي ذاتي، كما يمكن أن يرتبط في بعض الحالات بالجراحة أو العلاج الإشعاعي أو بعض الأدوية.

ويمكن تشخيص الحالة من خلال تحاليل وظائف الغدة الدرقية، بينما يعتمد العلاج على تعويض الهرمون الناقص وفقًا لتقييم الطبيب.

- ارتفاع مستويات السكر والإصابة بالسكري:

قد يكون التعب المفاجئ أو المستمر أحد أعراض مرض السكري.

ويحدث ذلك عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الإنسولين أو استخدامه بصورة فعالة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ومن العلامات الأخرى التي قد تصاحب ارتفاع السكر كثرة التبول والعطش المستمر.

ويشمل ذلك النوع الأول من السكري، وهو مرض مناعي ذاتي، والنوع الثاني الذي يرتبط بعوامل متعددة من بينها زيادة الوزن وقلة النشاط البدني والعوامل الوراثية.

متى يكون التعب المستمر غير طبيعي؟

- التهاب المفاصل:

يمكن أن يكون التعب علامة مبكرة على بعض أمراض المفاصل الالتهابية.

ويختلف التهاب المفاصل الالتهابي عن خشونة المفاصل المرتبطة غالبًا بتآكل المفصل مع التقدم في العمر، إذ تلعب اضطرابات الجهاز المناعي دورًا في بعض أنواع الالتهاب.

وقد يصاحب آلام المفاصل شعور واضح بالإرهاق، خاصة عندما يكون الالتهاب نشطًا.

ومن أمثلة هذه الحالات التهاب المفاصل الصدفي والتهاب الفقار المحوري.

- أمراض الكلى المزمنة:

تُعد أمراض الكلى المزمنة من الأسباب التي قد تؤدي إلى التعب، لكن الإرهاق قد يظهر بصورة أوضح في المراحل المتقدمة من المرض.

وتعمل الكلى على تنقية الدم من الفضلات، وعندما تتراجع وظائفها تدريجيًا قد تظهر أعراض مختلفة.

وتكمن خطورة مرض الكلى المزمن في أن مراحله المبكرة قد تمر دون أعراض واضحة، لذلك قد لا يعلم الشخص بإصابته إلا بعد إجراء الفحوصات.

ومع تقدم المرض قد تظهر أعراض مثل الحكة والإرهاق، بينما يكون الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو السمنة أكثر عرضة للإصابة.

متى يكون التعب المستمر غير طبيعي؟

- متلازمة التعب المزمن:

تُعد متلازمة التعب المزمن من الحالات التي يصعب تشخيصها، وتتميز بإرهاق شديد ومستمر لمدة طويلة، قد تمتد إلى 6 أشهر أو أكثر.

ولا يوجد اختبار واحد يمكنه تأكيد الإصابة بهذه الحالة، ولذلك يعتمد التشخيص على تقييم الأعراض واستبعاد الأسباب الصحية الأخرى.

وينصح المتخصصون المصابين بتجنب المجهود الزائد الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى بعض الحالات، مع وضع خطة مناسبة لإدارة الأعراض تحت إشراف طبي.

متى يكون التعب المستمر غير طبيعي؟

هل التعب المستمر يمكن أن يكون علامة على السرطان؟

يُعد السرطان أحد الأسباب التي يمكن أن يصاحبها التعب، لكنه ليس السبب الأكثر احتمالًا لدى غالبية الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق المستمر.

وقد يحدث التعب لدى مرضى السرطان نتيجة تأثير المرض على الجسم واحتياجاته من الطاقة، لكن غالبًا ما توجد أعراض أخرى إلى جانب الإرهاق، مثل فقدان الوزن غير المبرر، ظهور كتلة، تغيرات في عادات التبول أو الإخراج، الانتفاخ، السعال المستمر أو النزيف غير المعتاد.

لذلك لا يعني الشعور بالتعب بمفرده الإصابة بالسرطان، لكن استمرار الأعراض أو ظهور علامات غير معتادة يستدعي استشارة الطبيب.

متى يكون التعب المستمر غير طبيعي؟

ما التحاليل التي يمكن إجراؤها عند الشعور بالتعب المستمر؟

أشار التقرير إلى 3 فحوصات أساسية قد يطلبها الطبيب عند تقييم حالات الإرهاق المستمر، وهي:

ـ تحليل صورة الدم الكاملة CBC، للكشف عن مؤشرات مثل انخفاض الهيموجلوبين الذي قد يرتبط بفقر الدم أو نقص الحديد وبعض الفيتامينات.

ـ تحليل وظائف الغدة الدرقية، للتأكد من كفاءة الغدة وإنتاجها للهرمونات.

ـ تحاليل مؤشرات الالتهاب، والتي قد تساعد الطبيب في البحث عن بعض الحالات الالتهابية أو الأمراض الأخرى وفقًا للأعراض.

ويحدد الطبيب الفحوصات الإضافية بناءً على عمر المريض وأعراضه وتاريخه الصحي.

متى يكون التعب المستمر غير طبيعي؟

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كان التعب مستمرًا وغير معتاد، أو لا يتحسن رغم النوم والراحة، فمن الأفضل عدم تجاهله أو الاعتماد على المكملات الغذائية بشكل عشوائي.

ويُنصح باستشارة الطبيب، خاصة إذا كان الإرهاق مصحوبًا بأعراض أخرى مثل فقدان الوزن غير المبرر، ضيق التنفس، خفقان القلب، العطش الشديد، كثرة التبول، آلام المفاصل، اضطرابات النوم أو تغيرات ملحوظة في الحالة المزاجية.