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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يرفع درجة الاستعداد للعام الدراسي ويوجه بتأمين المدارس ودعم تعليم الوديان

المحافظ خلال لقاء رؤساء المدن في الشبكة الوطنية
المحافظ خلال لقاء رؤساء المدن في الشبكة الوطنية
ايمن محمد

عقد اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ، مع رؤساء مدن المحافظة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، إلى جانب عدد من الملفات الخدمية والتنفيذية، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات والجهات المعنية.

وشارك رؤساء المدن في الاجتماع كلٌّ من مقر مدينته عبر منظومة الشبكة الوطنية، حيث وجه المحافظ بضرورة رفع درجة الاستعداد داخل جميع المدن، والمرور الميداني على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، ومراجعة أعمال الصيانة والنظافة، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أعمال صيانة بسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي.

وشدد المحافظ على مراجعة جميع عناصر السلامة والأمان داخل المدارس ومحيطها، والتعامل الفوري مع أي كابلات مكشوفة أو بالوعات غير مؤمنة، والتأكد من سلامة المرافق ومداخل المدارس، حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين، مع التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية أمام المدارس ومنع التكدسات خلال فترتي دخول وانصراف الطلاب.

ووفقًا للجدول الزمني المعتمد والمعلن من المحافظة، تبدأ الدراسة تدريجيًا يوم الأحد 13 سبتمبر، لطلاب الصف الأول بالمرحلة الابتدائية، والصف الأول بالمرحلة الإعدادية، والصف الأول بالمرحلة الثانوية، إلى جانب أطفال المستوى الأول برياض الأطفال «KG1».

وتتواصل الدراسة يوم الاثنين 14 سبتمبر، لتشمل الصفين الأول والثاني بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والصفين الأول والثاني بالمرحلة ، إلى جانب مراحل رياض الأطفال، بينما تشمل يوم الثلاثاء 15 سبتمبر مراحل رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الرابع بالمرحلة الابتدائية، والصفوف الأول والثاني والثالث بالمرحلة الإعدادية.

وتكتمل عملية بدء الدراسة تدريجيًا يوم الأربعاء 16 سبتمبر، لتشمل جميع صفوف المرحلة الابتدائية من الأول حتى السادس، والصفوف الأول والثاني والثالث بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، إلى جانب مراحل رياض الأطفال.

وفي إطار دعم العملية التعليمية بالمناطق النائية، وجه محافظ جنوب سيناء بتوفير وسيلة مواصلات أسبوعية لموجهي المواد الدراسية المختلفة، لتمكينهم من المرور المنتظم على مدارس الوديان، ومتابعة مستوى العملية التعليمية واحتياجات المدارس، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية في مختلف المدن، بما يضمن انتظام المتابعة الفنية ودعم الطلاب والمعلمين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي ملف البنية التحتية، شدد المحافظ على الالتزام بعدم تنفيذ أي أعمال حفر داخل نطاق المحافظة إلا بعد الحصول على الموافقات الفنية والتصاريح اللازمة من جهاز نظم معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، حفاظًا على استثمارات الدولة

جنوب سيناء المحافظ الاستعداد الدراسة المدارس

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